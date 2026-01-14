Emiratos Árabes espera cerrar este año las negociaciones de un acuerdo con el Mercosur

1 minuto

Asunción, 14 ene (EFE).- Emiratos Árabes unidos (EUA) espera cerrar este año las negociaciones del acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur), afirmó este miércoles en Paraguay la ministra de Estado para la Cooperación Internacional del país del Golfo, Reem Al Hashimy.

«Nos complace enormemente que las negociaciones entre la UE y el Mercosur hayan concluido, y esperamos con ilusión que este año también podamos cerrar el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos», dijo la ministra en una conferencia de prensa tras mantener una reunión con el presidente paraguayo, Santiago Peña.

Al Hashimy realiza una visita oficial a Paraguay junto a una delegación de funcionarios y empresarios emiratíes con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales y concretar inversiones en proyectos conjuntos de infraestructuras.

Paraguay, que ejerce la presidencia semestral del Mercosur (que que también integran Argentina, Brasil y Uruguay), coordina las negociaciones del acuerdo comercial con EAU, el cual puede abrir nuevas oportunidades de exportación para los productos agroindustriales del bloque sudamericano.

En septiembre pasado, la Cancillería paraguaya informó de que las negociaciones del acuerdo entre EAU y el Mercosur habían avanzado hasta un 80 % del acuerdo.

La ministra emiratí indicó que están interesados en Suramérica y que han visto a Paraguay como «una puerta de entrada» para abrir nuevos mercados e inversiones en esta región. EFE

nva/rcf

(Foto)