Emiratos Árabes Unidos recupera la «normalidad» en su espacio aéreo tras ataques iraníes

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Dubai, 17 mar (EFE).- La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció el «regreso del tráfico aéreo a sus operaciones normales» en la mañana de este martes, tras haber cerrado «total y temporalmente» el tránsito sobre su espacio aéreo durante la madrugada por los ataques iraníes contra su territorio.

En un comunicado, la organización indicó que «dada la estabilización» de la situación y el fin de las «medidas de precaución» que se habían establecido, se tomó la decisión de retomar los vuelos.

«La Autoridad confirma que esta decisión llega después de una valoración integral y de las condiciones de seguridad, en coordinación con las autoridades relevantes. Enfatizamos que un monitoreo continuo seguirá en marcha para asegurar los más altos niveles de seguridad aérea», añadió la nota.

El cierre que se anunció en la madrugada se produjo por «una medida de precaución excepcional» para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU, y se dio en coincidencia con el anuncio hecho por el Ministerio de Defensa emiratí de que las defensas aéreas del país estaban respondiendo a amenazas de misiles y drones provenientes de Irán.

La decisión de cerrar el espacio aéreo se produjo, además, horas después de que los vuelos con origen y destino al aeropuerto internacional de Dubái se empezaran a reanudar gradualmente tras la suspensión temporal aplicada la madrugada del lunes.

La suspensión en ese aeropuerto se dio tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Por ello, los vuelos con origen o destino a EAU se han visto sujetos a suspensiones desde el inicio del conflicto. EFE

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