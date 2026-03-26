Emisario ruso dice que EE. UU. dará garantías a Ucrania solo si abandona el Donbás

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Moscú, 26 mar (EFE).- El emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, aseguró este jueves que Ucrania finalmente ha comprendido que solo recibirá garantías de seguridad de Estados Unidos si abandona el Donbás.

«(El presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski dijo algo importante: comprendió por fin que Estados Unidos solo proporcionará garantías de seguridad a Ucrania si esta se retira completamente del Donbás», dijo Dmítriev, citado por la agencia Interfax.

Agregó que esta circunstancia es «realmente alentadora». «Nuestros diplomáticos mantienen un diálogo muy activo para encontrar la solución adecuada al conflicto en los términos de Rusia», afirmó.

El asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, reveló la víspera que Washington había informado a Moscú sobre los detalles de sus conversaciones con Ucrania que tuvieron lugar en Florida el pasado fin de semana.

También el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que «siguen los contactos» con la parte estadounidense para hallar una solución al conflicto en Ucrania, pese a que las negociaciones a tres bandas han sido interrumpidas por la guerra en Oriente Medio.

La retirada de Ucrania del Donbás, compuesto por las regiones de Donetsk -donde Kiev aún controla una quinta parte del territorio- y Lugansk, es la principal exigencia de Rusia en las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania.EFE

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