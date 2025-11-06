Emiten alerta en el este de Colombia por combates entre el ELN y disidencia de las FARC

2 minutos

Bogotá, 6 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo emitió este jueves una «alerta temprana de inminecia» para el departamento colombiano de Vichada (fronterizo con Venezuela) por combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC, que pueden provocar violaciones de los derechos humanos.

La alerta fue emitida para los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía y el «riesgo inminente surge de la confrontación armada en territorio transfronterizo entre el grupo disidente Segunda Marquetalia, a través de su Frente 53 Édison Romaña, y el Ejército de Liberación Nacional, con el accionar de su Frente José Daniel Pérez Carrero», detalló la Defensoría en un comunicado.

Los enfrentamientos ocurren porque la alianza criminal que tenían estos dos grupos se rompió en agosto pasado, lo que desató «una disputa por el dominio de las rutas de actividades ilícitas transfronterizas, como el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales, concretamente de oro y coltán».

La confrontación ha provocado «hechos de violencia de carácter letal a prácticas coercitivas previas, proyectando una prolongación y escalada de la violencia, con alto riesgo de confinamientos y desplazamientos masivos transfronterizos».

La Defensoría señaló además que hay riesgo de que otros grupos como el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, y las bandas criminales Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) y Clan del Golfo «se involucren en la disputa, lo cual profundizaría las afectaciones a los derechos de la población». EFE

