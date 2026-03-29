Emmanuel Grégoire toma posesión como alcalde de París en sustitución de Anne Hidalgo

2 minutos

París, 29 mar (EFE).- El socialista Emmanuel Grégoire, de 48 años, tomó este domingo posesión como nuevo alcalde de París en sustitución de la hispano-francesa Anne Hidalgo, regidora entre 2014 y 2026.

Grégoire, que ocupará el cargo 7 años en vez de 6, como es habitual, para evitar que en 2032 coincidan municipales con presidenciales, fue oficialmente escogido tras el voto de los concejales electos, tras los comicios del 15 y el 22 de marzo.

El nuevo regidor, quien fue entre 2018 y 2024 número dos de Hidalgo hasta que se distanció de ella, ganó los comicios con algo más de un 50 % frente a la candidata conservadora Rachida Dati, que se quedó 9 puntos abajo.

Grégoire, líder de una coalición de izquierdas que cuenta con los ecologistas y los verdes, gestionará una de las capitales más célebres del mundo en medio de un escándalo de abusos sexuales contra niños, supuestamente cometidos por animadores escolares contratados por el Ayuntamiento, un suceso que ha manchado el último año del mandato de Hidalgo.

Otro de las cuestiones urgentes que deberá afrontar es la alta deuda de la ciudad, tras las varias advertencias emitidas por parte de los órganos estatales de control financiero.

El regidor ha prometido seguir con las marcas de la era Hidalgo aprobadas por los parisinos: el aumento de las pistas para bicicletas, la peatonalización de calles y las medidas disuasorias para el uso de vehículos privados, plasmadas, por ejemplo, en las altas tarifas de párking para los coches y las motos.

Padre de tres hijos, asiduo corredor de largas distancias y amantes de la bicicleta, Grégoire, quien también es diputado nacional, contará con un pleno dominado por los socialistas y sus aliados, con 103 concejales de un total de 163.

Cabe destacar que en la coalición de progresista no figura el principal partido de izquierdas en el país, la Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que, con sus nueve concejales, se sentará en los bancos de la oposición.

La hoy líder opositora del LFI en París, Sophia Chikirou, se clasificó por los pelos a la segunda vuelta de los comicios (11,7 %) y decidió mantenerse a pesar del riesgo de dispersión del voto de izquierda frente a la candidata conservadora. EFE

atc/alf

(foto) (vídeo)