Emotivo homenaje en Suiza a las víctimas del incendio de Año Nuevo

Velas, flores, aplausos para los socorristas y una multitud que canta «Hallelujah» de Leonard Cohen. Este domingo se rindió en Crans-Montana un emotivo homenaje a las víctimas del incendio de un bar, ocurrido en las celebraciones de Año Nuevo, en la estación alpina suiza.

El fuego, que arrasó el bar Le Constellation, dejó 40 muertos y 119 heridos, principalmente jóvenes. Según las investigaciones, todo apunta a que se originó por bengalas colocadas en botellas de champán.

Además de las bengalas, los investigadores tratan de determinar si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en la rápida propagación de las llamas.

Este domingo, a pesar de las temperaturas que rondaban los -9°C, cientos de personas asistieron a una misa en la capilla de San Cristóbal de Crans. Luego, la multitud se dirigió en silencio hacia la capilla ardiente, cerca del lugar de la tragedia, colmada de flores y velas.

«Vinimos como muestra de solidaridad», dijo a la AFP Gina, habitante de un pueblo vecino.

Varias personas, con ramos de flores, se enjugaban las lágrimas. Una oleada de aplausos surgió desde la parte trasera del cortejo y la multitud se abrió al paso de los socorristas, muchos de ellos visiblemente conmocionados.

Luego, entonaron la canción «Hallelujah» de Leonard Cohen.

«Al escuchar los cantos, una se ve desbordada por la emoción, es imposible permanecer indiferente», confió a la AFP Beverley, una británica de 58 años.

«Debe de ser tan difícil para las familias que aún esperan saber si sus seres queridos sobrevivieron», añadió.

– 24 fallecidos identificados –

Los cuerpos de 24 víctimas mortales, entre ellas once menores y seis extranjeros, han podido ser identificados. La policía contabilizó hasta ahora 18 suizos, dos italianos, un francés, un joven con doble nacionalidad italiana y emiratí, un rumano y un turco.

Además, 113 de los 119 heridos han sido identificados. Varios sufren quemaduras graves.

Las autoridades judiciales abrieron una investigación penal contra los dos gerentes del establecimiento, una pareja de franceses, por «homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia».

La investigación se centrará en las obras realizadas en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de explotación y las medidas de seguridad.

– Mensaje del papa –

Los videos de la tragedia publicados en las redes sociales muestran a jóvenes que intentaban desesperadamente salir del bar.

Para Patricia Mazzoni, una suiza de 55 años que estaba de vacaciones en Crans-Montana, reina la incomprensión. «¿Cómo es posible que pase esto? Además en Suiza… jamás habría imaginado algo así».

«Siento una rabia inmensa», dijo a la AFP.

«Nuestro Arthur se fue a celebrar al paraíso», escribió en su cuenta de Facebook Laetitia Brodard Sitre, madre de uno de los fallecidos, quien pasó varios días buscando a su hijo de 16 años e hizo numerosos llamados en las redes sociales.

«Ahora podemos empezar nuestro duelo sabiendo que está en paz», añadió la mujer.

En la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el papa León XIV expresó este domingo su «cercanía con todas las personas en duelo tras la tragedia ocurrida en Crans-Montana».

Después de la oración del Ángelus, afirmó que reza «por los fallecidos, los heridos y sus seres queridos».

Muchos turistas decidieron permanecer en la estación alpina pese al ambiente de duelo.

La localidad, profundamente conmocionada, ha reducido al mínimo las celebraciones: se cancelaron conciertos y se silenció la música en los bares, aunque los establecimientos siguen abiertos para ofrecer espacios de encuentro.

