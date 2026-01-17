Empieza la ceremonia para la firma del histórico acuerdo comercial entre Mercosur y la UE

1 minuto

Asunción, 17 ene (EFE).- La ceremonia para la firma del histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezó este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, es el anfitrión de la cita, a la que también asisten la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, además de otros cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

Los encargados de firmar el acuerdo, negociado desde el año 2000, serán los cancilleres de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, según fuentes oficiales. EFE

