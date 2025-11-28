Empleados de Inditex protestan ante una tienda de Zara en París para reclamar una prima

París, 28 nov (EFE).- Una veintena de trabajadores de Inditex en Francia se concentraron este mediodía delante de una tienda Zara en una de las calles más comerciales de París a unos pocos cientos de metros del Ayuntamiento para reclamar una prima para todos los empleados a cuenta de los beneficios del grupo español.

Los participantes en la protesta, que se desarrolló bajo la lluvia que caía en ese momento en la capital francesa, iban con chalecos de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC) y mostraban pancartas reivindicativas, y se hicieron notar con altavoces ante los clientes que entraban y salían de la tienda.

«Protestamos para que haya un reparto de los beneficios que sea equitativo y, sobre todo, para el conjunto de los empleados del grupo Inditex que tiene beneficios récord», explicó a EFE Imed, representante sindical de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC) y miembro del comité de empresa europeo.

Imed dijo que esa prima es «ampliamente merecida cuando se ve las ventajas que tienen los accionistas y la dirección en términos de remuneración».

Preguntado sobre cuánto querrían obtener, su respuesta fue que son «realistas»: «esperamos sólo un gesto de la empresa».

El sindicalista insistió en que el propietario, Amancio Ortega, por el que dijo tener «un profundo respeto», «siempre ha considerado que sus empleados, sean los de las tiendas o los de las fábricas, son la base esencial para la evolución del grupo Inditex», por lo que le pidió «que muestre de nuevo ese reconocimiento».

El gigante español del textil tiene en Francia más de 240 tiendas y 11.000 empleados. EFE

