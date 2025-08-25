Empleados de la FEMA alertan de que Trump ha desmantelado los progresos tras el Katrina

Miami (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Más de 180 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) de Estados Unidos han dirigido este lunes una carta al Congreso en la que advierten que las decisiones de la Administración Trump han debilitado a la agencia, provocando que se desvíe de las lecciones aprendidas tras el huracán Katrina.

Los 181 firmantes han denominado la misiva como ‘Declaración del Katrina’, con motivo del 20 aniversario de la llegada a tierra del potente huracán, que en un lapso de diez días arrasó parte del sur de Estados Unidos, donde causó más de 1.300 muertos, daños valorados en 125.000 millones de dólares e inundó el 80 % de la ciudad de Nueva Orleans.

Según la carta, las medidas que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha tomado desde su llegada al poder el pasado enero han generado que la agencia retroceda el camino avanzado tras el desastre del Katrina, considerado el huracán más devastador registrado en Estados Unidos.

«Desde enero de 2025, FEMA ha estado bajo el liderazgo de personas que carecen de las cualificaciones legales, la aprobación del Senado y la experiencia demostrada requerida para ser administrador de FEMA», indica la carta.

También ha contribuido a ello la congelación de los fondos de la agencia ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que tiene bajo su mando a FEMA, lo que la agencia afirma que reduce su autoridad y capacidad para hacer frente a desastres y que puede resultar en otra catástrofe de nivel similar al Katrina.

Como ejemplo, recuerdan las inundaciones que azotaron Texas el pasado julio y que se saldaron con la muerte de más de 130 personas. Los firmantes dicen que su capacidad de actuación se vio muy limitada por las medidas de la nueva Administración, que obstaculizó su labor.

Por ello piden al Congreso que nombre a la FEMA como «una agencia independiente a nivel de gabinete en el poder ejecutivo» y la defienda de futuras interferencias del Gobierno, mientras protege a sus empleados de despidos por motivos políticos.

«Un tercio del personal a tiempo completo de FEMA ha dejado la agencia este año, lo que ha conllevado la pérdida de conocimiento institucional irremplazable y de relaciones consolidadas», lamentan los firmantes en su misiva.

Y se oponen a la «censura de la ciencia climática» que ha demostrado la actual Administración, negando «décadas de evidencia empírica» que revelan la intensificación de los desastres naturales debido a la crisis climática.EFE

