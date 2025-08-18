Empleo formal en Perú creció 4,7 % en junio por alza en servicios, agropecuario y comercio

The Swiss voice in the world since 1935

Lima, 18 ago (EFE).- El empleo formal en Perú subió 4,7 % en junio pasado, respecto al mismo mes de 2024, lo que significó un incremento de 272.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de servicios, agropecuario y comercio, según informó este lunes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El alza de junio pasado acumuló 15 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal y, en el ámbito privado, la tendencia mostró un incremento de 6,3 %, respecto al mismo mes de 2024.

Estas cifras son significativas en Perú dado que sólo el 29 % de la población económicamente activa (PEA) tiene un empleo formal, según cifras oficiales de 2024.

Los sectores de servicios, agropecuario y comercio reportaron el mayor dinamismo en junio con 88.000 (4,1 %), 67.000 (19,7 %) y 34.000 puestos de trabajo (4,9 %), respectivamente.

A su vez, la masa salarial formal, que es el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, tuvo un incremento de 6,2 % en términos reales en junio pasado, en relación al mismo mes de 2024.

Este comportamiento se atribuye al aumento sostenido de los puestos de trabajo en 4,7 %, según información de la planilla electrónica, indicó el BCRP.

En ese sentido, la masa salarial del sector privado creció 8,7 % en junio en términos reales por el mayor movimiento en los sectores de servicios y comercio, un alza que es la segunda más alta del año después de marzo pasado (12,4 %).

El concepto de masa salarial en el contexto laboral se determina mediante la multiplicación del ingreso medio por la cantidad total de puestos de trabajo formales, precisó el banco emisor. EFE

