Empresa alemana analiza la instalación de una planta para generar energía en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 3 dic (EFE).- La compañía alemana EcoZn GmbH analiza la instalación de una planta en Uruguay para generar energía a través del tratamiento de residuos, que se llevaría a cabo mediante una inversión cercana a los ocho millones de euros.

Este miércoles, una delegación de empresarios alemanes se reunió para dialogar de ese tema con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y con Carlos Enciso, intendente del departamento (provincia) de Florida, donde sería instalada.

Tras el encuentro, Enciso explicó la operativa que se llevaría a cabo y destacó que el proceso ha sido exitoso tanto en Alemania como en otros países de Europa.

«(Tenemos) la posibilidad de que los residuos puedan tratarse de una forma amigable con el medioambiente, en un proceso de gasificación que termina con la Intendencia colgando la energía eléctrica que se genera para nuestra red», detalló.

Asimismo, añadió que, luego de esa gasificación, un 3 % de los residuos quedan convertidos en una ceniza que puede ser utilizada para construir carreteras.

Por otra parte, Enciso apuntó que los inversores cobran al gobierno local un canon por cada tonelada de residuos que ingresa a la planta, aunque subrayó que en este momento la Intendencia ya está pagando un precio por la extracción de estos.

«La Intendencia después va a negociar el costo por tonelada como hoy lo estamos pagando», remarcó el intendente, quien añadió que en Florida se generan entre 60 y 90 toneladas diarias de residuos.

Dijo también que la inversión será de unos ocho millones de euros y que, una vez que el proyecto tenga luz verde y el contrato sea firmado, la planta se construirá en un plaza máximo de 16 meses.

En esta jornada, los empresarios alemanes también mantuvieron reuniones con representantes de la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. EFE

