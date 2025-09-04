Empresa gestora de funiculares en Lisboa defiende que aumentó inversión en mantenimiento
Lisboa, 4 sep (EFE).- Carris, la empresa gestora de los funiculares en Lisboa, defendió este jueves que la inversión en el mantenimiento de estos vehículos se incrementó el 25 % entre 2022 y 2025.
El presidente de Carris, Pedro de Brito Bogas, aseguró que «garantizar la seguridad es una prioridad absoluta», en una rueda de prensa después de que el miércoles al menos 16 personas murieran y 23 resultaran heridas al descarrilar el funicular de Gloria, en el pleno centro de la capital.
De Brito Bogas agregó que la manutención de los funiculares lleva externalizada desde 2007. EFE
ssa/rf