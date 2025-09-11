The Swiss voice in the world since 1935

Empresa retira del mercado paraguayo lotes de jugos envasados no aptos para el consumo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 11 sep (EFE).- La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de Paraguay informó este jueves sobre el retiro preventivo del mercado de dos lotes de jugos envasados ordenado por la empresa productora, después de que detectara «alteraciones en los parámetros de calidad» que, según la institución, los hacen «no aptos para el consumo».

La entidad señaló en un comunicado difundido en X que la compañía Bebidas del Paraguay S.A. notificó la decisión de retirar una parte de la producción de jugos Watt’s de manzana de 200 mililitros en envase de cartón, correspondiente a los lotes del 18 y 19 de julio pasado.

El consumo de los productos puede producir «efectos adversos» como molestias, irritación o ardor en la boca, garganta, estómago, advirtió la entidad, que recomendó buscar atención médica en caso de presentar síntomas.

Este miércoles, Bebidas del Paraguay S.A. aseguró en un comunicado que reportó a las autoridades reguladoras acerca de la existencia de los productos afectados.

Bebidas del Paraguay (BDP) nació en 2024 de la integración de Bebidas del Paraguay SA, perteneciente a la multinacional chilena CCU, y de AV SA, del Grupo AJ Vierci, según su página web. EFE

nva/lb/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR