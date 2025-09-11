Empresa retira del mercado paraguayo lotes de jugos envasados no aptos para el consumo

1 minuto

Asunción, 11 sep (EFE).- La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de Paraguay informó este jueves sobre el retiro preventivo del mercado de dos lotes de jugos envasados ordenado por la empresa productora, después de que detectara «alteraciones en los parámetros de calidad» que, según la institución, los hacen «no aptos para el consumo».

La entidad señaló en un comunicado difundido en X que la compañía Bebidas del Paraguay S.A. notificó la decisión de retirar una parte de la producción de jugos Watt’s de manzana de 200 mililitros en envase de cartón, correspondiente a los lotes del 18 y 19 de julio pasado.

El consumo de los productos puede producir «efectos adversos» como molestias, irritación o ardor en la boca, garganta, estómago, advirtió la entidad, que recomendó buscar atención médica en caso de presentar síntomas.

Este miércoles, Bebidas del Paraguay S.A. aseguró en un comunicado que reportó a las autoridades reguladoras acerca de la existencia de los productos afectados.

Bebidas del Paraguay (BDP) nació en 2024 de la integración de Bebidas del Paraguay SA, perteneciente a la multinacional chilena CCU, y de AV SA, del Grupo AJ Vierci, según su página web. EFE

nva/lb/rrt