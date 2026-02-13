Empresarios en Filipinas exigen una ley que prohíba las dinastías políticas

2 minutos

Bangkok, 13 feb (EFE).- Una coalición formada por 31 empresas de Filipinas exigió al Parlamento una ley «efectiva» para prohibir las dinastías políticas en el país, gobernado actualmente por dos poderosos clanes, al considerar que las sucesiones en la administración pública son un caldo de cultivo para la corrupción.

En una declaración conjunta publicada el jueves, los empresarios argumentaron que el archipiélago no puede desvincularse de la «corrupción» mientras estas dinastías sigan «perpetuando la desigualdad y la pobreza y marginando a los ciudadanos comunes».

La solicitud se enmarca en un apartado constitucional que obliga al Estado a prohibir las dinastías políticas y se produce meses después de un escándalo de malversación que devino en destituciones de altos funcionarios y procesamiento judicial de varios de ellos.

La influencia de algunas familias, prosigue el escrito, «se extiende mucho más allá del gobierno, también dominan las economías locales mediante franquicias, negocios personales y la concesión de permisos preferenciales, reforzando su control sobre la vida política y económica».

A juicio de los empresarios, el proyecto de ley que está siendo impulsado por el Gobierno es, en realidad, «una medida prodinastía», que no cumple con preceptos como «la sustitución, rotación y cambio de cargos entre parientes para eludir los límites de mandato».

Desde mediados de 2022, las dos personas con más poder en el Ejecutivo son el presidente Ferdinand Marcos Jr., hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos, y la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su «guerra contra las drogas».

Ambos llegaron juntos al Gobierno, antes de que su alianza se desmoronara y diera paso a un conflicto abierto.

La Constitución de 1987 establece que «el Estado garantizará la igualdad de acceso a las oportunidades de servicio público y prohibirá las dinastías políticas que defina la ley», una norma que hasta la fecha no ha sido implementada.

Actualmente, hay varias versiones del proyecto de ley pendientes en las Cortes y el hijo del presidente y líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Sandro Marcos, es el impulsor de una propuesta que, según las empresas, «dista mucho de la clara intención de la Constitución». EFE

up/hp/ah