Empresas emergentes salen a bolsa en prueba de fuego para la IA china

La acción de la empresa emergente china de inteligencia artificial Zhipu AI se disparó en su salida a bolsa este jueves en Hong Kong, un día antes de que su rival MiniMax haga su debut, en una prueba de fuego para este sector en rápida expansión en el país.

Las acciones de Zhipu AI, creadora de la herramienta Z.ai, cerraron con una ganancia de más del 12% su primera jornada en bolsa, después de que su oferta pública inicial (OPI) recaudara 4.350 millones de dólares hongkoneses (USD 558 millones).

Los lanzamientos de esta semana en China preceden cualquier posible anuncio de salida a bolsa por parte de las estadounidenses OpenAI, creadora de ChatGPT, o de Anthropic, conocida por el chatbot Claude.

Pero los analistas estiman poco probable que una u otra generen beneficios rápidamente.

«Para Zhipu es un honor estar en esta coyuntura histórica como representante de este sector modelo de China», comentó el presidente de la empresa, Liu Debing, el jueves en la ceremonia de lanzamiento.

Zhipu AI fue fundada en 2019 y es un proveedor de servicios de modelo extenso de lenguaje (LLM, por su sigla en inglés) a clientes empresariales y gubernamentales en China, la segunda economía mundial.

Lo recaudado en la OPI se destinará al desarrollo de grandes modelos de IA, incluyendo algoritmos e infraestructura de sistema, indicó la firma.

MiniMax, creada en 2022, apunta al mercado de consumidores, en especial fuera de China con sus herramientas de IA generativa para voz, música y video, además de texto.

«Una vez que el mercado madure a través de la competencia plena, más personas entenderán las capacidades, el rendimiento y los precios de estos modelos, alcanzando un estado de equilibrio», declaró Liu a Bloomberg Television el jueves.

El analista tecnológico chino Poe Zhao, fundador del boletín Hello China Tech, dijo a la AFP que las dos salidas a bolsa «demuestran el potencial de ingresos y los retos fundamentales que enfrentan esta nueva generación de empresas de LLM».

«La alta demanda definitivamente refleja un optimismo más amplio con la IA china», agregó.

El auge de la IA ha ayudado a impulsar las acciones tecnológicas a niveles récord los últimos meses, pero también son volátiles porque los inversionistas globales están atentos a cualquier indicio de burbuja.

«¿Creo que hay una burbuja? Sí. Pero quiero distinguir entre ‘burbuja’ y ‘riesgo de burbuja'» y estas empresas necesitan capital, afirmó Zhao.

Se calcula que el mercado de LLM en China puede crecer a 101.100 millones de yuanes (14.500 millones de dólares) para 2030, según la consultora Frost & Sullivan.

En enero de 2025, la china DeepSeek sacudió el mundo tecnológico con un modelo de razonamiento de bajo costo y alto rendimiento que trastocó la hegemonía estadounidense en este sector.

– Lista negra –

Hace un año, Estados Unidos puso a Zhipu, respaldada por el conglomerado Tencent, en su lista negra de control de exportaciones por miedo a que conlleve un peligro para la seguridad nacional.

Disney y otras compañías de entretenimiento estadounidenses como Universal han demandado a MiniMax por infracción de derechos de autor.

Zhao descarta que Zhipu o MiniMax sean rentables «a corto plazo».

«Eso depende de dos cambios en toda la industria: costos de computación significativamente más bajos y una demanda de IA mucho mayor», explicó.

Algunas voces acusan a China de alentar a las empresas tecnológicas a utilizar microchips de fabricación nacional debido a las restricciones intermitentes de Washington sobre los chips de gama alta de Nvidia.

La fe de los inversores en el potencial de la industria de chips de China para desafiar al gigante estadounidense Nvidia hizo que el mes pasado las acciones de las empresas de semiconductores Moore Threads y MetaX se dispararan en sus debuts en el mercado.

