Empresas latinoamericanas participan en programa para acelerar su entrada en España

Madrid, 13 oct (EFE).- Trece empresas de América Latina y el Caribe participan en el programa de inmersión España-LatamScale-UP 2025, puesto en marcha por ICEX Invest, organismo público español, y BID Lab, del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de acelerar su establecimiento en España como puerta de entrada estratégica para su crecimiento internacional.

Esta es la cuarta edición del programa, que se desarrolla hasta el 20 de octubre en Madrid, Barcelona y Valencia (este), y cuenta con la participación de empresas procedentes de Chile, Colombia, México, Brasil, República Dominicana, Argentina y Uruguay, que desarrollan proyectos de elevado compromiso medioambiental y social, informó este lunes ICEX Invest.

El programa combina sesiones técnicas, reuniones de trabajo, encuentros institucionales y actividades de ‘networking’, jornadas en las que se analizarán aspectos como la financiación de ‘startups’ y también casos de éxito para crear una compañía global desde España.

Al finalizar el programa, las empresas habrán recibido información clave sobre el ambiente para los negocios en España y si finalmente se implantan en ese país, contarán con servicios jurídicos y también con contactos con grandes corporaciones españolas. EFE

