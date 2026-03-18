En busca del renacer de La Mariscal, el «segundo centro histórico» de Quito

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Quito, 18 mar (EFE).- La Mariscal, un barrio con más de un siglo de historia en Quito, la capital de Ecuador, pasó de ser un enclave aristocrático a un centro turístico y cultural que hoy enfrenta el reto de renacer y recuperar su vida residencial y actividades económicas y culturales, afectadas -entre otros- por la inseguridad.

Con un patrimonio arquitectónico de inicios del siglo XX, el barrio situado en el centro-norte de Quito, refleja la influencia de estilos neoloniales, neogóticos y neomudéjares, propios de la arquitectura residencial de la burguesía quiteña de la época.

Cuna del Palacio de La Circasiana, una histórica mansión, sede actual del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC); del Palacio de Najas, donde funciona la Cancillería, y del Palacio Alhambra, una joya del estilo neomudéjar construido en 1928, La Mariscal es conocida como el «segundo centro histórico», de Quito.

Casas-jardín, la iglesia de Santa Teresita, con elementos neogóticos y neoclásicos, así como diversos palacetes, son algunas de las joyas del barrio situado a pocos minutos, en Metro, del centro histórico de Quito, declarado en 1978 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Historia y modernidad abrazan ahora edificaciones y calles del barrio, bautizado en 1922 en honor a Antonio José de Sucre, conocido como el ‘Gran Mariscal’, un prócer de la independencia, nacido en lo que hoy es Venezuela, y cuya tumba se encuentra en la catedral de Quito.

Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, La Mariscal estuvo habitada principalmente por familias ecuatorianas.

Sin embargo, a mediados de los años 30, con el crecimiento del nazismo en Alemania, llegaron cerca de 3.000 migrantes judíos -principalmente alemanes y checos- muchos de los cuales accedieron a viviendas mediante créditos del Gobierno, según recuerda el Municipio de Quito.

A lo largo del siglo XX, La Mariscal pasó de ser un barrio residencial de élite, a consolidarse como un importante núcleo de servicios, comercio, turismo y vibrante vida cultural que, notoriamente, ya no tiene el mismo ritmo de antes.

«Gravísimo error»

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, opinó que a La Mariscal «la destrozaron, seguramente, decisiones de políticas públicas equivocadas», un «comportamiento privado de exprimir hasta el máximo los atractivos económicos de determinadas zonas» y la inseguridad, que también desplazaron la función residencial.

«Estamos empezando a recuperar La Mariscal», dijo Muñoz a EFE al asegurar que han «predicado con el ejemplo» y han creado el Centro de Innovación de Quito en el corazón del barrio y que han hecho rondas de negocios para que, por ejemplo, predios disponibles en la zona puedan ser rentados para emprendimientos.

Para Muñoz, en La Mariscal se cometió «un gravísimo error» al haberse restringido ciertas actividades económicas, una de las razones para su «decaimiento», dijo.

«Estaban prohibidas, de manera ilógica, cerca de 800 actividades económicas», anotó al señalar que ahora ya tienen una ordenanza en la que se entiende al barrio en su contexto urbanístico, donde hay universidades, colegios, vivienda, zona de diversión, mucha cultura, comercio y gastronomía.

Es además, una de las zonas mejor abastecidas en temas de transporte público, donde ya han realizado actividades masivas vinculadas al turismo, gastronomía y tradiciones. El «gran desafío», según el alcalde, es la seguridad, para lo que ve indispensable la inversión estatal.

Con el plan municipal de recuperación -que contempla renovación urbana y más actividades económicas; orden y convivencia segura; cultura, innovación, incentivos e inversión- Muñoz cree que La Mariscal puede recuperar su carácter residencial y se convertirá «en un corazón palpitante» para quiteños y turistas. EFE

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