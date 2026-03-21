En el Líbano, familias enteras mueren bajo las bombas israelíes

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Noemí Jabois

Shaath (Líbano), 21 mar (EFE).- Esta semana, Hussein, su mujer y sus dos hijos de dos y cuatro años acudieron a casa de un hermano para romper juntos el ayuno del mes sagrado musulmán de ramadán en Shaath, en el este del Líbano, sin poder imaginarse que un bombardeo israelí iba a llevarse las vidas de todos ellos en solo un instante.

Ese día, Ali perdió a sus hermanos Hussein, Hafez y Sara, además de a su cuñada y sus dos sobrinos, el más pequeño de los cuales cumplía años en cuestión de unos días, el 24 de marzo, explica él mismo a EFE frente a la vivienda semiderruida donde tuvo lugar la tragedia el pasado miércoles.

Según cuenta, el inmueble pertenecía a Hafez y el ataque podía haber matado también a su unidad familiar, de no haber sido por unos planes de ramadán. «La casa de Hafez estaba en la primera planta y su familia, la esposa y el hijo, se habían ido a la casa de un tío a romper el ayuno», dice Ali.

«Hafez, el mártir, tiene un hijo de un año y dos meses y este niño ya se quedó sin padre», lamenta.

Durante la cena

Les vio por última vez la tarde anterior al bombardeo, sin saber que «la mitad» de la familia iba a perder la vida antes de que pudieran volver a juntarse. Ahora, a Ali ya solo le quedan una hermana y un hermano.

«Este enemigo sionista está atacando nuestras casas, nuestras casas pacíficas, aquí no hay misiles ni munición ni hay un Kalashnikov. Si quieres mira y da vueltas a ver si puedes sacar un AK para poder decir que murió por parte de Hizbulá», defiende el hombre.

Ocurrió sobre las 20.30 del miércoles, un par de horas después de que las mezquitas anunciaran por los megáfonos el final del ayuno diario, por lo que las víctimas estaban «sentadas en su casa cenando», indica a EFE un vecino, que prefiere mantener el anonimato.

Vive a escasos metros del lugar y la explosión fue tan fuerte que pensó que estaban atacando su propia casa.

«Están atacando familias porque ya no tienen objetivos. Quieren bombardear niños, civiles, para que la gente se ponga en contra de la Resistencia», denuncia el vecino, en referencia al grupo chií Hizbulá, que desde el pasado 2 de marzo se enfrenta a Israel en un nuevo conflicto.

El residente explica que Hussein, el padre que murió junto a sus hijos pequeños, vivía de alquiler en el cercano pueblo de Younine, aunque estaba construyendo una casa junto a la de su hermano para poder dejar de gastar dinero en rentas.

Su estructura a medio construir se erige justo detrás de la montaña de escombros donde perdió la vida.

«Son gente sencilla, tienen algunas tierras en las montañas. Aquí en la Bekaa o trabajas en la agricultura o te haces militar del Ejército libanés», apunta otro vecino.

La madre de los hermanos había fallecido durante la anterior guerra de 2024.

Al menos 118 niños

Los dos hijos de Hussein forman parte de una larga lista de niños fallecidos a lo largo de las últimas tres semanas en ataques israelíes contra el Líbano, donde han perdido la vida 118 menores y 370 han resultado heridos, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia.

En Shaath, además, un bebé nunca tendrá recuerdos de su padre.

«El hijo de Hafez aún es pequeño, pero cuando crezca tendrá dos opciones. O esta existencia israelí desaparece (…) o él crecerá y vengará a su padre, a su tío y a su familia», alerta el residente.

Esta es la segunda familia bombardeada por Israel en Shaath, pues apenas una semana antes ya perdieron la vida otras ocho personas en una vivienda cercana, también mientras rompían el ayuno del ahora recién finalizado ramadán.

Eran «hombres, mujeres y niños» de la familia Tahan, de acuerdo con los vecinos.

Durante esta guerra, Israel ha matado a varias familias enteras desde la ciudad de Baalbek, en el este, hasta las afueras de Sidón, en el sur.

En unos casos, buscaba alcanzar a algún miembro de Hizbulá presente en la casa, en otros sus conocidos niegan vínculos con el movimiento, un extremo difícil de verificar desde que el grupo dejó de anunciar a sus mártires para ayudar a mantener la moral de sus filas.

Hace una semana, el Ejército israelí aseguró que había matado a 350 integrantes de la formación chií, pese a que el balance oficial de muertos en Líbano ya ascendía entonces a bastante más del doble, reafirmando que sus bombardeos dejan más víctimas civiles que combatientes.

Como pasó con la familia Tahan.

«Estaban en lo que llaman la casa familiar, el lugar al que acudes cuando te sientes en peligro. Los niños cuando oyen un ruido corren hacia sus padres, pero aquí todos murieron juntos», concluye el segundo vecino. EFE

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(foto)(vídeo)