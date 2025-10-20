En el Mundial Sub-20 de Chile nace un nuevo campeón: Marruecos

María José Rey

Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- El Mundial Sub-20 de Chile cerró este domingo con la victoria histórica de Marruecos que le dio su primer título en el fútbol, gracias a su goleador Yassir Zabiri que con un doblete, en los minutos 12 y 29, borró los sueños de Argentina en el estadio Nacional de Santiago y conquistó los propios.

La vigésima cuarta versión del Mundial Sub-20 ha dejado en 13 los países que han ganado el torneo, y convirtió a los marroquíes en la segunda selección africana campeona, luego del título de Ghana en 2009.

Argentina sigue siendo el más ganador del torneo con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) y le sigue Brasil con cinco (1983, 1985, 1993, 2003, 2011).

Con dos trofeos están Portugal (1989-1991) y Serbia (1987-2015), aunque el primero lo ganó como Yugoslavia, mientras que con uno están España (1999), Ghana (2009), Alemania (1981), Francia (2013), Inglaterra (2017), Ucrania (2019), la Unión Soviética (1977) y Uruguay (2023).

La primera corona de los marroquíes, conseguida ante la mirada de cerca de 43 mil aficionados en las tribunas, es el resultado tangible del desarrollo de su fútbol, y con un soberbio 2-0 se ganaron ser considerados un fuerte rival en adelante.

A la Albiceleste se le escurrió de las manos su séptima corona, anhelada desde hace 18 años cuando por última vez la ganaron en la edición de Canadá, y terminó sucediendo con una caída sorpresiva después de haber sido sólida y consistente en todo el certamen.

1. Marruecos, unos leones combativos

La selección marroquí venció sus propios temores, y luego de haber perdido este año la final de la Copa Africana de Naciones Sub-20, se plantó con fuerza para lograr su objetivo y remarcar el crecimiento de su fútbol.

Después de que la selección absoluta de Marruecos quedó cuarta en el Mundial de Catar 2022, el buen desempeño de las selecciones de ese país ya no es una sorpresa, se han ganado el respeto de sus rivales.

Los africanos certificaron la impresión que dejaron de autoridad con su irrupción en el certamen con dos victorias incuestionables ante España y Brasil, dentro del grupo más complicado del torneo en el que también estuvo México, su única derrota en un partido jugado con suplentes.

Marruecos fue una selección que conquistó con su pasión y humildad para jugar y se añade como nuevo campeón, igual que lo hizo La Celeste hace dos años.

2. Argentina tuvo una cita con la realidad

La sequía de títulos albicelestes permanece tras este Mundial Sub-20, pero además el país sudamericano había transitado casi dos décadas sin siquiera estar en el podio o entre los cuatro mejores en esta categoría, y al menos esa racha la rompió.

Hasta la final había tenido un desempeño impecable, llegando invicta e incluso en los partidos más difíciles había sabido cómo controlar el juego, adaptarse a los momentos del partido y utilizar sus recursos para concretar el objetivo.

El entrenador Diego Placente no logró hacer historia y coronarse también como técnico en esta categoría, luego de haber sido campeón como jugador en Malasia 1997, dirigido por el técnico José Néstor Pekerman.

Placente, no obstante, dejó una buena muestra de su labor como técnico de las categorías menores argentinas, tras un largo trabajo desde 2017 que comenzó dirigiendo a la sub-15 y luego a la sub-17.

3. Decepciones: Brasil y el criterio de ‘Juego Limpio’

La selección brasileña que llegó al torneo como la campeona sudamericana sub-20 fue eliminada en la fase de grupos sin poder ganar un partido, con un empate ante México (2-2) y derrotas frente a Marruecos (1-2) y España (1-0).

La crisis del fútbol brasileño en todas su categorías volvió a quedar manifiesta y produjo el despido del entrenador Ramón Menezes, quien con este equipo juvenil apenas consiguió que anotaran tres goles.

El criterio de FIFA de ‘Juego Limpio’ para el desempate en caso de igualdad en todos los renglones, y que favorece la clasificación de las selecciones que recibieron menos tarjetas amarilla en el torneo, dejó críticas.

Bajo este reglamento avanzó a octavos de final el equipo anfitrión Chile sobre Egipto, a pesar de perder con los africanos y también se dirimió el primer lugar del Grupo F que quedó en manos de Colombia sobre Noruega, tras quedar igualadas.

4. Pasión por el fútbol en Chile

Chile, como país anfitrión del torneo, se ratificó como un buen organizador de eventos deportivos, en este Mundial Sub-20 superó a la edición de Argentina hace dos años en la asistencia masiva a los partidos.

Registró más de 260 mil espectadores en promedio durante la primera ronda, y se mantuvo con un buen número hasta la final, dejando una vara alta a las próximas sedes en 2027 Azerbaiyán y Uzbekistán.

La selección del país austral fue eliminada en octavos de final, pero los chilenos siguieron apoyando el torneo. Su selección, aunque no pudo lograr mayores objetivos, sembró las bases de una renovación para la absoluta. EFE

