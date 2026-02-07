En las bambalinas de la adaptación teatral de ‘Los Juegos del Hambre’ en Londres

Raúl Bobé

Londres, 7 feb (EFE).- Un escenario en movimiento, gradas giratorias y espectaculares escenas que desafían la gravedad, todo ello en un teatro hecho a medida y con una producción y elenco de gran nivel: así ha aterrizado en Londres la primera adaptación teatral de ‘Los Juegos del Hambre’, que EFE ha podido visitar entre bambalinas.

Entre los rascacielos del distrito financiero de Canary Wharf, al este de la capital británica, se alza el nuevo teatro Troubadour, un recinto con capacidad para más 1.200 espectadores inaugurado en octubre y construido especialmente para albergar ‘The Hunger Games: On Stage’, el debut escénico del universo literario de Suzanne Collins, dirigido por el dramaturgo Conor McPherson.

Al bajar varios pisos de escaleras, la lujosa apariencia de la entrada deja paso a una sala con paredes de hormigón sin pintar. Es el llamado «subescenario», el corazón del teatro, situado justo debajo del auditorio principal. Habitualmente está restringido al público, pero un reducido grupo de medios, entre ellos EFE, ha tenido la oportunidad de descubrirlo.

En un lado, una mesa de trabajo con varios botes de pintura, herramientas y listones de madera. Al otro, la réplica de atrezo del tren del Capitolio, con sofás, flores y frutas de plástico, se sitúa junto a una de las estructuras en forma de túnel utilizadas durante la representación teatral.

«Hoy van a ser nuestros tributos. Van a sentir lo mismo que nuestro elenco y montarán en la plataforma elevada», explica el administrador del escenario, Phil Gleaden, a los periodistas presentes. «La arena estará a su alrededor mientras suben. Asegúrense de alejarse de las esquinas y… ¡disfruten del viaje!».

Al son del épico ‘Horn of Plenty’ de James Newton Howard, himno del país ficticio de Panem, una serie de engranajes comienza a moverse, dejando el techo al descubierto mientras el suelo de la plataforma asciende lentamente hasta llegar al nivel del auditorio.

Además de la pastilla central, hay cuatro ascensores más en cada uno de los lados, que también se comunican con el escenario principal a través de pequeñas trampillas.

Un espacio, múltiples escenarios

Este escenario ovalado, que recuerda vagamente a un circo romano, está rodeado por seis bloques de gradas, cuatro de ellos móviles, para adaptarse a las necesidades de un escenario que, durante dos horas y media de función -divididas en dos actos- logra convertirse en un plató de televisión, un centro de entrenamiento o un campo de batalla.

La obra abarca el contenido del primer libro, que presenta un futuro distópico en el que los jóvenes Katniss Everdeen (Mia Carragher) y Peeta Mellark (Euan Garrett) se ven obligados a competir a muerte, junto con una veintena de «tributos» de otros distritos, en ‘Los Juegos del Hambre’, un espectáculo dantesco y televisado, mientras tratan de desafiar al régimen del presidente Snow, representado -aunque solo en imagen- por el actor estadounidense John Malcovich.

Las pantallas a los laterales y en el borde del escenario; las coreografías milimetradas y la cercanía física a los actores, que se mueven por todo el recinto, permiten introducir al público en una experiencia de 360 grados totalmente inmersiva y participativa, como si fuese un personaje más del espectáculo.

«Esta producción incluye sonidos potentes, explosiones, humo y niebla, luces parpadeantes y estroboscópicas. Hay representaciones de asesinatos y homicidios y referencias a temas de muerte, duelo y culpa», advierte un cartel a la entrada del recinto.

Pero se queda corto. En ‘The Hunger Games: On Stage’ también hay escenas en las que los actores quedan suspendidos en el aire o están rodeados de llamaradas de fuego; así como momentos emotivos o románticos, e incluso hay lugar para pequeños números musicales.

Debido a la alta demanda, la adaptación teatral de ‘Los Juegos del Hambre’ ha extendido sus funciones en Londres hasta octubre de 2026, un mes antes del lanzamiento de la próxima precuela cinematográfica de la saga: «Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha», que previsiblemente llegará a los cines el próximo 20 de noviembre. EFE

