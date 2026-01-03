En libertad el fotoperiodista salvadoreños detenido en España al solicitar asilo político

1 minuto

Madrid, 3 ene (EFE).- Una jueza de la Audiencia Nacional española dejó en libertad al fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales, que fue detenido este viernes en Sevilla, en el sur de España, porque se activó una alerta de búsqueda y captura de Interpol cuando fue a solicitar asilo político a dependencias gubernamentales.

María Tardón, jueza titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dejó en libertad a Rosales a la espera de que El Salvador tramite formalmente la extradición del periodista, según indicaron a EFE fuentes jurídicas.

Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional de España al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional con fines de extradición.

La orden de arresto la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, según dijo a EFE la abogada que se ha hecho cargo de la representación del fotoperiodista. EFE

na-so/oli/pcc/alf