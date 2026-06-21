En libertad en Siria un cineasta ganador del BAFTA detenido por presunta ciberdelincuencia

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Damasco, 21 jun (EFE).- Las autoridades sirias han liberado este domingo a Hassan Akkad, un activista y cineasta sirio ganador de un premio BAFTA en 2017 por su trabajo en la serie documental de la BBC «Éxodo: Nuestro viaje a Europa», tras su detención por supuestos delitos cibernéticos.

Hassan Akkad fue puesto en libertad, según publicaciones en redes sociales de personas cercanas a él, cuatro días después de su arresto en Damasco por denuncias de ciberdelincuencia, lo que provocó una condena generalizada por parte de periodistas y defensores de los derechos humanos.

«¡Por fin, buenas noticias desde Siria, donde Hassan Akkad está físicamente libre!», escribió Mai ElSadany, directora ejecutiva del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio (TIMEP), en X, compartiendo una foto publicada por el amigo de Akkad, Faisal al Aswad, en la que se ve a ambos juntos en un coche en Damasco.

Al Aswad comentó bajo la imagen que «Hassan es libre», sin dar más detalles de cómo se produjo la liberación ni nada sobre el seguimiento del caso.

La liberación se produce tras el anuncio por parte del periodista Moussa al Omar este domingo de que su representante legal había retirado formalmente todas las acusaciones contra Akkad.

En un comunicado en Facebook, Al Omar dijo que había «perdonado a Akkad por amor a Dios» y le deseó «éxito en sus futuras actividades en las redes sociales».

Akkad, fundador de la campaña «¡Devuélvannos el dinero que nos deben!» y que rastrea las promesas de donaciones incumplidas para la reconstrucción de Siria, fue detenido el 17 de junio en un restaurante en Damasco.

El fiscal general de Damasco, Hossam Sultan Khattab, declaró que la detención se debió a denuncias presentadas en virtud de la ley siria contra los delitos cibernéticos, principalmente por Al Omar, quien alegaba difamación y calumnias.

Fuentes de la campaña indicaron que también se presentó una segunda denuncia, posiblemente vinculada al empresario Mohamed Hamsho, otro objetivo de la campaña de Akkad, aunque las autoridades no han confirmado su origen.

El Ministerio de Información sirio intentó mediar entre Akkad y Al Omar antes de que el caso llegara a los tribunales, pero sin éxito. La detención de Akkad provocó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, incluido el Centro Sirio de Justicia y Rendición de Cuentas, cuyo director calificó la detención de «una vergüenza».

Akkad, un refugiado sirio, filmó su propio y peligroso viaje de tres meses desde Damasco hasta el Reino Unido en 2015 utilizando la cámara de su teléfono móvil, y sus grabaciones constituyeron una parte central y muy aclamada del documental que ganó el BAFTA. EFE

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