En un homenaje a los ganadores austríacos de Eurovisión 3.000 drones iluminan Viena

2 minutos

Viena, 27 abr (EFE).- Cientos de personas asistieron en Viena a un espectáculo de 3.000 drones sobre el Palacio de Schönbrunn que, con motivo del festival de Eurovisión, rindió homenaje a los tres ganadores austríacos: Udo Jürgens (1966), Conchita Wurst (2014) y JJ (2025).

El espectáculo, organizado por la emisora austríaca Ö3, representó uno de los mayores de este tipo en Europa y se celebró con motivo del inicio de la 70 edición del certamen, que se celebrará entre el 12 y el 16 de mayo próximos en Viena.

El evento, de acceso gratuito, se pudo observar desde el mercado de primavera instalado en el patio de honor del palacio.

Hasta ahora, en Europa solo se había realizado una exhibición de 3.000 drones en septiembre de 2025 en el Vaticano, durante el concierto ‘Grace for the World’, con la participación de Andrea Bocelli y Pharrell Williams.

«Con el espectáculo de drones de Eurovisión lanzamos una señal espectacular y hacemos visible el concurso en el cielo sobre Viena», destacó el productor ejecutivo del certamen, Michael Krön, en un comunicado.

Por su parte, el consejero delegado de la empresa organizadora Cyberdrone, Silvio Peruci, subrayó que, como austríaco, le enorgullecía enormemente formar parte de un evento de tales dimensiones, en «uno de los mayores espectáculos de drones que Europa haya visto».

La dirección musical fue a cargo de la productora Dorothee Freiberger e incluyó un repertorio de canciones ganadoras de Eurovisión, así como de la música oficial del certamen este 2026.

Udo Jürgens fue ganador del Festival de Eurovisión en 1966 con la canción ‘Merci, Chérie’, mientras que la artista Conchita Wurst ganó el certamen en 2014 con ‘Rise Like a Phoenix’, convirtiéndose en un símbolo internacional de diversidad y derechos LGTBI.

En cuanto a JJ, fue el ganador más reciente del certamen para Austria, en 2025. EFE

nmv/ll/seo

(foto)(video)