Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué tras denuncia de secuestro
Bogotá, 10 feb (EFE).- La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada, confirmaron este martes fuentes oficiales.
«La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada», expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X. EFE
