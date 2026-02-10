The Swiss voice in the world since 1935
Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué tras denuncia de secuestro

Bogotá, 10 feb (EFE).- La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada, confirmaron este martes fuentes oficiales.

«La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada», expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X. EFE

jga/enb/mrs

