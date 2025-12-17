Encuentran en un terreno abandonado el cadáver de periodista guatemalteco

Ciudad de Guatemala, 17 dic (EFE).- El cuerpo sin vida del periodista guatemalteco Jorge Zapeta, quien se encontraba desaparecido desde el domingo pasado, fue hallado en un terreno abandonado en el suroeste del país centroamericano, según confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades investigan el caso para determinar las circunstancias de la muerte del comunicador, de acuerdo a medios locales.

El cadáver de Zapeta fue encontrado en un terreno abandonado en el departamento (provincia) de Suchitepéquez, ubicado unos 150 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala.

La Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG), de la cual Zapeta era agremiado, expresó en un comunicado de prensa su repudio por el crimen y exigió a las autoridades encontrar a los responsables del presunto homicidio.

Zapeta, de 56 años, se encontraba desaparecido desde el pasado domingo y según medios locales, la causa de muerte obedece a golpes en el tórax.

La gremial periodística añadió que, de acuerdo a familiares del comunicador, durante el presente año Zapeta había recibido amenazas de muerte.

El periodista trabajaba en una página en línea local de Suchitepéquez y contaba con más de dos décadas de experiencia en su profesión.

En marzo pasado, otro periodista guatemalteco, Ismael Alonzo González, fue asesinado a tiros en el departamento de Quetzaltenango, en el oeste del país centroamericano.

Además de Zapeta y Alonzo, al menos otros cuatro periodistas han sido asesinados en Guatemala en los últimos tres años.

El país que preside Bernardo Arévalo de León tiene uno de los sistemas judiciales más débiles de la región y más del 90 por ciento de los homicidios que se registran en su territorio quedan en la impunidad, según cálculos oficiales y de organismos internacionales. EFE

