The Swiss voice in the world since 1935

Encuentran sin vida a los dos niños que su padre retenía en Uruguay

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 5 sep (EFE).- Los niños de dos y seis años que eran intensamente buscados en Uruguay luego de que su padre los retirara a la fuerza de su hogar fueron encontrados este viernes sin vida.

Según detalló la prensa local, los menores fueron encontrados en el arroyo Don Esteban del departamento (provincia) de Río Negro, cercano al de Soriano, donde ocurrió el hecho.

Allí también fue encontrado el cuerpo sin vida del padre, quien era requerido por la Justicia por «un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares» y el miércoles 3 había sacado a los niños de la casa.

Este viernes, el Ministerio del Interior informó que dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se constituyera al frente del equipo operativo en Río Negro.

Las Jefaturas de Policía de tres departamentos, la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección de Investigaciones, la Dirección General de Hechos Complejos y la Dirección Nacional de Policía Caminera se encontraban trabajando en un caso, que incluyó a todas las unidades especializadas de la Policía.

Asimismo, el plantel de perros de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Bomberos y la Prefectura Nacional también trabajan en la búsqueda, mientras el Ministerio de Defensa Nacional, había puesto el Ejercito a disposición para colaborar con la tarea.

Luego de ocurrido el hecho dos días atrás, la madre de los niños publicó un video en sus redes sociales en el que aseguraba que estaba «desesperada» por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos. EFE

scr/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR