Encuentran varado en Perú un tiburón megaboca, el segundo en menos de un mes

2 minutos

Lima, 18 dic (EFE).- Científicos peruanos encontraron varado en el norte del país un tiburón megaboca o de boca ancha (Megachasma pelagios), una de las especies más raras y menos observadas del mundo, que se ha convertido en el segundo ejemplar de este pez que se reporta en esa zona del país en menos de un mes.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) informó que miembros de su Laboratorio Costero en la ciudad de Paita, en la región de Piura, atendieron este 17 de diciembre el descubrimiento del tiburón varado, de 4,52 metros de longitud, que fue hallado en una zona rocosa entre la playa Gaviotas y el centro poblado de Yacila.

El ejemplar fue encontrado «en un entorno de difícil acceso dominado por rocas y playas angostas» y, en el lugar, los especialistas realizaron mediciones, observaciones externas y pesquisas técnicas necesarias, aunque «se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que limitó la obtención de algunos indicadores biológicos».

El Imarpe explicó que el «Megachasma pelagios es un tiburón pelágico que se alimenta por filtración y se distribuye en hábitats oceánicos desde aproximadamente la superficie hasta 1.500 metros en aguas tropicales de todo el mundo».

Añadió que «estos tiburones habitan los océanos Atlántico, Índico y Pacífico» y que Perú «ha tenido algunos registros de ejemplares varados y captura incidental en la pesquería con redes de deriva sobre todo en el norte del país».

«Se sabe muy poco de esta especie, por lo que se requiere más investigación sobre su ecología, uso del hábitat y los posibles efectos de la pesca. Debido a su rareza, historia natural y sensibilidad intrínseca a la captura incidental en pesquerías, estos registros deberían ser monitoreados», sostuvo.

Medios locales informaron a fines de noviembre pasado que otro ejemplar de este inusual tiburón fue encontrado varado en la playa Negritos, en la ciudad de Talara, también en Piura, lo que concitó gran atención por tratarse de una especie extremadamente rara en el mundo.

Sin embargo, al poco rato varias personas «se acercaron al ejemplar varado y comenzaron a cortarlo, sin esperar la intervención de especialistas ni considerar los riesgos sanitarios», según señaló el diario El Comercio.

El rotativo indicó que el Megachasma pelagios «es una de las criaturas marinas más difíciles de observar», ya que desde que fue identificado por primera vez en 1976 «solo se han registrado menos de 300 avistamientos en todo el mundo», de acuerdo con fuentes especializadas. EFE

