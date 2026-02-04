Enmascarados roban una estatua de un boxeador británico para supuestamente vender el metal

Londres, 4 feb (EFE).- Un grupo de enmascarados ha robado una estatua de bronce del boxeador británico Teddy Baldock, campeón mundial de peso gallo en los años veinte del siglo pasado, para supuestamente fundir el metal y venderlo, según se ha sabido este miércoles.

El robo se produjo el domingo por la noche: unas cámaras públicas graban el momento en el que un grupo de cuatro jóvenes vestidos de negro y enmascarados llegan al parque de Langdon, en el este de Londres.

Uno de ellos se encarama sobre la base de la estatua de Baldock, de tamaño natural, y hace presión sobre ella hasta arrancarla de su base.

Una vez arrojada al suelo, sus compañeros la transportan en brazos hasta una bicicleta con un gran cesto y se alejan de allí. Se ve incluso cómo tratan de arrancar las botas del boxeador, soldadas a la base, sin éxito, según las imágenes proporcionadas por la policía.

El nieto del boxeador, Martin Sax, al que se debe la suscripción popular de 100.000 libras (116.000 euros) que permitió erigir la estatua en 2014, señaló en las redes sociales: «Esta escoria de gente va a quedarse con el valor de la chatarra y en unas semanas se perderá el trabajo de años. No hay palabras para describir la rabia que tengo».

La Policía ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a los responsables del robo de «este héroe local» y ha prometido no abandonar el caso.

Teddy Baldock (1907-1971) fue una estrella del boxeo del siglo pasado, cuando se convirtió en campeón nacional y luego mundial, dominando las categorías de peso gallo y peso pluma. EFE

