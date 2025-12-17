Ente de control colombiano investiga presunta corrupción en contrato de helicópteros MI-17

2 minutos

Bogotá, 17 dic (EFE).- La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió este miércoles una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la firma estadounidense Vertol Systems para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 de fabricación rusa del Ejército Nacional.

El ente de control explicó en un comunicado que la indagación busca «configurar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato» y establecer «si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias».

«También se busca determinar la aparente actuación en los hechos de un oficial de la Brigada de Aviación No 32, capturado en las últimas horas por las autoridades», agregó.

El contrato, firmado el año pasado entre el Ministerio de Defensa y Vertol Systems, con sede en Florida (EE.UU.), ascendía a 32,4 millones de dólares y tenía vigencia hasta el 15 de noviembre de 2025.

No obstante, el acuerdo presentó fallas desde su adjudicación, debido a que la empresa no contaba con la experiencia ni con las certificaciones necesarias para ejecutar el mantenimiento de las aeronaves.

En ese sentido, la Contraloría General alertó en octubre que el contrato registraba entonces un avance del 8 %, pese a que ya se había desembolsado un anticipo equivalente al 50 % de su valor total.

Por ese «incumplimiento parcial», el Ministerio de Defensa impuso en noviembre una multa de 8,9 millones de dólares a Vertol Systems.

Tres detenidos

Sobre este caso, el Ministerio de Defensa informó que con base en una investigación penal de la Fiscalía, fueron capturados varios implicados que trabajaron en esa cartera.

Los detenidos son Hugo Mora, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, y Diego Alejandro Manrique Cabezas, antiguo asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, así como el coronel Julián Rincón, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional. EFE

