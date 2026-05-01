Ente electoral salvadoreño aplicará en 2027 reforma para diputados de diáspora en Congreso

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San Salvador, 30 abr (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador dijo la noche del jueves en un comunicado que aplicará en las elecciones generales de 2027 la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el miércoles que permite que los salvadoreños que viven en el extranjero tengan una representación directa en el Órgano Legislativo.

«El TSE expresa que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, garantizará la implementación de este acuerdo, asegurando su adecuada incorporación en la organización de las próximas elecciones generales del 28 de febrero de 2027», indicó en un comunicado, pese a que falta su ratificación.

Añadió que «como autoridad máxima en materia electoral, realizará en el Plan General de Elecciones del sufragio en territorio nacional y sufragio en el extranjero, los ajustes técnicos, operativos y normativos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido».

Sostuvo que esto será «preservando en todo momento los principios de legalidad, transparencia y certeza que rigen nuestra función».

La reforma, que aún requiere ratificación para entrar en vigor y fue impulsada por el presidente Nayib Bukele, modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución salvadoreña para asignar una circunscripción electoral a los salvadoreños en el extranjero, con lo que tendrían al menos dos diputados de los 60 que conforman este órgano.

«En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero el registro electoral», señala la nueva redacción del artículo.

Según la iniciativa, aprobada con 57 votos de 60 legisladores sin debate ni estudio previo, la cantidad de diputados que tendrá la circunscripción de la diáspora salvadoreña se establecerá de acuerdo con el número de ciudadanos que tengan en su documento único de identidad (DUI) su «domicilio en el extranjero».

De acuerdo con datos del Gobierno, más de 3 millones de salvadoreños viven fuera del país y de estos solo 950.000 establecieron legalmente su domicilio en el extranjero.

El Código Electoral salvadoreño dicta que «cada circunscripción se integrará con al menos 2 diputados o diputadas propietarios e igual número de suplentes».

Según indicó el Gobierno de Bukele en un comunicado, estos diputados electos por la diáspora «tendrán voz en las decisiones que definen el rumbo del país, en lugar de que sus votos sean asignados al departamento de San Salvador, como ha sido hasta ahora».

Los salvadoreños que viven en el exterior pueden votar para la elección de presidente y vicepresidente, así como de diputados en el Congreso de entre los candidatos propuestos por los partidos inscritos, y el sufragio de estas personas se sumaba a los votos totales del departamento de San Salvador.

La mayoría de estos salvadoreños viven en Estados Unidos y sus remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador, siendo así la principal fuente de divisas en la economía, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse comicios.

En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otros cambios. EFE

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