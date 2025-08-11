Ente electoral venezolano respalda a Maduro ante «insolente» declaración de fiscal de EEUU

3 minutos

Caracas, 11 ago (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela expresó este lunes su respaldo al mandatario Nicolás Maduro ante las que considera «insolentes declaraciones» de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien acusó al gobernante chavista de ser uno de los mayores narcotraficantes y anunció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca a su arresto.

En respuesta, el organismo electoral dijo: «Sienta usted que lo respaldamos y lo apoyamos en su lucha por garantizar la paz, la independencia y la soberanía de la tierra de (Simón) Bolívar, y ratificamos contundentemente nuestro rechazo a las pretensiones de la Fiscalía General de los Estados Unidos de tratar de involucrarlo a usted en hechos irregulares».

En un comunicado, la institución -controlada por funcionarios afines al chavismo- dijo que los señalamientos de la fiscal estadounidense carecen de «veracidad y legalidad», por lo que hizo un llamado a los venezolanos a «honrar y defender a la patria, valores, sus símbolos» y a «sus autoridades legítimamente electas».

El CNE, encabezado por el chavista Elvis Amoroso -quien lideró previamente la entidad responsable de inhabilitaciones políticas a opositores como la dirigente María Corina Machado-, proclamó ganador a Maduro en las presidenciales de julio de 2024, y desde entonces no ha publicado los resultados desglosados, contrario a lo establecido en el cronograma oficial, mientras que la oposición mayoritaria asegura que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.

Además, en el comunicado, el ente comicial aseguró que la comunidad internacional «conoce del incalculable daño patrimonial que ha ocasionado» a Venezuela «el Gobierno norteamericano».

«El objeto de su accionar no solo está dirigido a la desestabilización, sino a la apropiación de nuestros recursos, con la complicidad y el silencio de diversos organismos internacionales», agregó el CNE.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, el Ministerio Público (MP, Fiscalía), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras instituciones del Estado han rechazado también la anunciada recompensa de EE.UU., que duplica la ofrecida el pasado enero.

Igualmente, países aliados de Maduro como Cuba, Nicaragua, Irán, Bolivia y Honduras expresaron su respaldo al mandatario.

El pasado jueves, la fiscal general de EE.UU. compartió en redes sociales un video en el que describió la recompensa como «histórica» y señaló a Maduro también como una amenaza para la seguridad de la nación norteamericana.

Bondi lo acusó de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en EE.UU.

La fiscal también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado confió en que la nueva recompensa ayude «rápidamente» a resolver el conflicto en Venezuela.EFE

csm/lb/nvm