Ente estatal advierte riesgo de desprotección en 38.000 hijos de reclusos en Paraguay

2 minutos

Asunción, 22 oct (EFE).- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP, estatal) advirtió sobre el riesgo de desprotección y vulneración de derechos que sufren al menos 38.000 niños y adolescentes hijos de reos en el país.

En el informe ‘Niños, niñas y adolescentes con padres y madres privados de libertad’, difundido este miércoles, el MNP alerta, además, del peligro de la «separación forzosa» y de «institucionalización innecesaria», en alusión a que los menores de 18 años pasan a vivir en hogares del Estado distantes de las prisiones en las que están sus padres.

El documento también revela la «ausencia de un registro oficial de niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, así como la falta de protocolos estandarizados para la actuación policial y judicial durante las detenciones» de los padres o de personas que están a cargo del cuidado de los pequeños.

En ese sentido, el MNP subraya la necesidad de que jueces, fiscales, defensores y fuerzas de seguridad «identifiquen de manera temprana la situación familiar de las personas detenidas y procesadas, integrando un enfoque de derechos de la niñez en todo el proceso penal».

Subraya, asimismo, que la privación de libertad de un padre o madre «tiene efectos directos sobre la niñez, profundizando la desigualdad, el estigma y la exclusión social».

El MNP, que es institución autónoma del Estado que de forma periódica emite informes críticos sobre la situación de los derechos humanos, recomienda al Gobierno desarrollar una política pública específica para la atención y protección de estos niños.

De igual forma, plantea generar mecanismos para mantener vínculos familiares entre personas privadas de libertad y sus hijos y aplicar medidas alternativas a la prisión cuando los acusados tengan responsabilidad de padres.

Además, pide que el Congreso promueva reformas legales que reconozcan la situación de esta población como una prioridad en la agenda de derechos humanos y pide a la Policía Nacional elaborar un protocolo de actuación para garantizar la protección inmediata de los niños durante la detención de sus padres.EFE

ja/lb/gad