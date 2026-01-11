Entregan más de 4 millones de botellas de plástico a cambio de juguetes en R. Dominicana

Santo Domingo, 11 ene (EFE).- Miles de niños de la República Dominicana, acompañados de sus familiares, entregaron este domingo más de cuatro millones de botellas de plástico en la capital del país, en una iniciativa que intercambia plástico por juguetes y persigue ayudar en la limpieza de los espacios públicos.

Niños y adultos cargados con grandes sacos llenos de plástico accedían desde primera hora de la mañana a las instalaciones del Palacio Municipal para tratar de cambiar los envases por juguetes.

Muchas familias pasaron toda la noche haciendo fila para acceder a los primeros puestos en el proceso de canje y poder elegir qué tipo de juguete deseaban, entre los que las bicicletas las más codiciadas.

La alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, señaló que con esta iniciativa, titulada ‘Plásticos por Juguetes’ y que este año celebra su sexta edición, se «compensa el esfuerzo de los niños y las niñas».

«Es una inmensa bendición la que nos da Dios, que nos permite para darle alegría a algo tan especial como son nuestros niños y niñas», indicó Mejía.

«Brindar este servicio a los ciudadanos y verlos contentos es un placer. Cuando ves que un niño se monta en una bicicleta gracias al trabajo conjunto se siente bien, se siente como la satisfacción del deber cumplido», indicó a EFE Eduard Brito, trabajador de la Alcaldía de Santo Domingo.

«Es muy sacrificado pero a la vez gratificante porque ves a los niños contentos», afirmó Brito.

Los menores podían intercambiar 500 botellas por una bicicleta y 300 por un juguete variado.

«Me sentí muy agradecido por los juguetes que me dieron. Las botellas las busqué en Guachupita (barrio de Santo Domingo) y me esforcé mucho para buscarlas. Estoy muy agradecido», explicó un niño en un video para la cuenta de ‘Instagram’ de la alcaldía.

En agosto de 2025 la República Dominicana recogió 15,2 millones de botellas plásticas gracias a la iniciativa hermana Plásticos por Escolares.

De acuerdo con un encuentro regional celebrado en el país en 2022, gestionado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Unión Europea (UE), en República Dominicana se generan aproximadamente 88.000 toneladas de residuos de plásticos al año, de los cuales sólo se gestionan 22.000.

Ese diálogo también arrojó que el sector privado en la región tiene muy limitada su capacidad para gestionar los residuos plásticos, debido a que su reutilización no les resulta rentable.

La gestión de los plásticos es una preocupación en la República Dominicana, un país cuyo principal ingreso de divisas es el turismo, atraído, entre otros elementos, por las playas blancas de fina arena. EFE

