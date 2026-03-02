Envían a prisión a dos hombres por el secuestro de militares en el suroeste de Colombia

2 minutos

Bogotá, 2 mar (EFE).- Dos hombres señalados por las autoridades colombianas como presuntos responsables de tres secuestros de integrantes de la fuerza pública, ocurridos entre marzo y septiembre de 2025 en los municipios de Argelia y El Tambo, en el departamento del Cauca (suroeste), fueron enviados a prisión, confirmó este lunes la Fiscalía.

Se trata de Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena quienes, según la Fiscalía, coordinaron con el grupo Carlos Patiño de las disidencias de las FARC para «movilizar y persuadir a civiles para que retuvieran ilegalmente a uniformados que cumplían actividades operacionales en la zona».

«Galvis Plaza y Giraldo Mena son señalados de cumplir roles de dirección, coordinación y negociación, dar instrucciones para mantener a los funcionarios en cautiverio y posteriormente sostener diálogos con entidades estatales para que brindaran concesiones al grupo armado ilegal Carlos Patiño y así concretar las liberaciones», precisó la Fiscalía.

El primer secuestro, de 28 policías, por el que acusan a los dos hombres ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2025 en el caserío de El Plateado, zona rural de Argelia.

El segundo se registró en junio del mismo año y estuvo dirigido contra 57 militares que fueron llevados a la fuerza del caserío La Hacienda al sector Fondas, en zona rural de El Tambo.

Mientras que el tercer hecho delictivo sucedió entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre ubicado en la aldea de Honduras, también en El Tambo, donde 72 militares fueron retenidos.

El departamento del Cauca es una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, donde confluyen disputas entre disidencias de las antiguas FARC, el ELN y otros grupos ilegales por el control de economías ilícitas, corredores estratégicos y territorios rurales. EFE

enb/joc/psh