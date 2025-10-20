Equipo de hockey en California se disculpa por usar la palabra ICE en festejo hispano

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- Los San Jose Sharks de la NHL se disculparon por un mensaje en su videomarcador que hacía referencia a la palabra ICE, siglas del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE), durante un partido que conmemoraba la Noche de la Herencia Hispana en su estadio en California.

El mensaje, que apareció el sábado durante el primer intermedio del encuentro de los Sharks contra los Pittsburgh Penguins decía: «¡A LOS FANÁTICOS DE LOS SJ SHARKS LES ENCANTA EL ICE (HIELO)! ¡A POR ELLOS, CHICOS!».

Un video que mostraba el momento en que apareció el mensaje fue publicado en las redes sociales y originó críticas por el uso de la palabra ICE, cuando California ha sido uno de los objetivos de la campaña de redadas migratorias emprendida por esa agencia.

El equipo reaccionó advirtiendo que el mensaje con «un tono ofensivo», fue enviado externamente, y se mostró inadvertidamente en el marcador del estadio.

“Sharks Sports & Entertainment lamenta profundamente que este mensaje, que no cumple con los valores de nuestra organización, no se haya detectado durante nuestro proceso de revisión estándar”, dijo el equipo en un comunicado.

Además de la disculpa, el equipo advirtió que investiga el origen del mensaje.

San José fue una de las docenas de ciudades de EE. UU. donde se congregaron manifestantes como parte de la segunda protesta ‘No Kings’, celebrada el pasado sábado a nivel nacional para oponerse a las acciones políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, entre ellas las redadas migratorias realizadas por el ICE.

La tensión por las políticas migratorias de la Casa Blanca se ha trasladado a los campos de juego, la semana pasada una confrontación viral entre aficionados en un partido de playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol en Milwaukee (Wisonsin).

Una aficionada de los Cerveceros de Milwaukee, identificada como Shannon Kobylarczyk, fue captada en un video diciéndole a un aficionado latino de los Dodgers de Los Ángeles: «Llamemos a ICE».

La amenaza le ha costado a la mujer el despido de su trabajo, una sanción para ingresar al estadio y el repudio de la comunidad. EFE

