Equipo negociador ucraniano viaja a Ginebra para nuevos contactos con Rusia y EE. UU.

2 minutos

Kiev, 16 feb (EFE).- El equipo negociador ucraniano viajó este lunes a Ginebra para mantener allí a partir del martes la tercera ronda de contactos trilaterales con Rusia y EE. UU. para poner fin a la guerra, anunció uno de los emisarios de Kiev, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov.

«Camino de Ginebra», dijo en su cuenta de X Budánov, que agregó que aprovecharía el trayecto de tren para hablar con el resto de integrantes de la delegación de “las lecciones” de la historia ucraniana y “buscar las conclusiones correctas”.

Al igual que el resto de la población, los dirigentes ucranianos deben salir de Ucrania en tren o por carretera debido al cierre del espacio aéreo debido a la guerra.

«Ucrania debe salvaguardar sus intereses», cerró Budánov su mensaje.

Budánov publicó además una fotografía en la que aparecía posando delante del tren con el viceministro de Exteriores de Ucrania, Serguí Kislitsia, y con el número dos de la inteligencia militar del país, Vadim Skibitski, que también forman parte de la delegación.

Después de que la delegación rusa estuviera compuesta íntegramente por militares en las dos rondas anteriores de contactos trilaterales, que tuvieron lugar en los Emiratos Árabes este año, Moscú ha designado como jefe de su equipo para los contactos de Ginebra al asesor cultural e ideólogo del Kremlin Vladímir Medinski.

El principal escollo para un acuerdo en las dos rondas anteriores de contactos fue el reparto de la región de Donetsk, controlada por Rusia en más de un 75 %.

Moscú reclama que los ucranianos le entreguen el territorio de la región que aún controlan para poner fin a la guerra, una demanda que Kiev rechaza.

El regreso de Medinski -que ya fue el principal emisario del Kremlin en anteriores reuniones- al equipo negociador ruso parece apuntar a que volverán a tratarse cuestiones más políticas e ideológicas en Ginebra. EFE

mg/cph/llb