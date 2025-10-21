Erdogan agradece los esfuerzos de Kuwait por promover la estabilidad regional

2 minutos

El Cairo, 21 oct (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, agradeció este martes al emir kuwaití, Mishal al Ahmad al Sabah, los esfuerzos de Kuwait por «promover la estabilidad regional» al término de su visita oficial al país del golfo Pérsico, con el que firmó acuerdos en materia de inversión, energía, comercio e industria de defensa.

Durante la reunión, Turquía y Kuwait abordaron las relaciones bilaterales entre ambos países y debatieron «maneras de fortalecer la cooperación en diversos ámbitos», así como intercambiaron opiniones sobre acontecimientos regionales e internacionales clave, informó la agencia oficial kuwaití de noticias, KUNA.

Por su parte, la Presidencia turca indicó en un comunicado que Erdogan observó con «satisfacción los esfuerzos de Kuwait, actual presidente del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), por promover la estabilidad regional».

Erdogan enfatizó que el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre Turquía y el CCG «contribuirá al desarrollo de las relaciones comerciales con los países hermanos del Golfo».

Kuwait es el primer destino de Erdogan, en un viaje de tres días que incluye Omán y Catar, y logró firmar en el Palacio Bayan varios acuerdos en distintos sectores como el transporte marítimo, energético y de la promoción de la inversión directa, indicaron KUNA y Presidencia turca en sendos comunicados.

El presidente turco obsequió al emir kuwaití un vehículo eléctrico de fabricación turca llamado Togg, como símbolo de «aprecio y orgullo».

Al Sabah agradeció este «gesto generoso» y deseó al presidente y al pueblo turco un «mayor progreso y prosperidad», señaló la agencia kuwaití.

Asimismo, el presidente turco también hizo referencias al alto el fuego en la Franja de Gaza, incidiendo en que es vital mantenerlo porque se logró con «tanto esfuerzo», y recalcó que «una solución de dos Estados es esencial para una paz duradera».

Y llamó al mundo árabe e islámico a mantenerse unido en esta posición, agregó el comunicado de Presidencia turca.

«Nuestro presidente declaró que nuestro país está decidido a preservar la unidad política y la integridad territorial de Siria y que queremos avanzar junto con los Estados árabes hermanos en la construcción de un futuro brillante para el pueblo sirio», indicó. EFE

kba-iut/cgs/psh