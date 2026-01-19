Erdogan celebra el alto el fuego con los kurdos en Siria y reitera su respaldo a Damasco

Ankara, 19 ene (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, expresó este lunes su satisfacción con el acuerdo del alto el fuego entre el Gobierno sirio y las milicias kurdosirias, y reiteró su apoyo a la postura de Damasco de unificar el Ejército sirio.

«He hablado por teléfono con (el presidente) Ahmed al Sharaa y le he felicitado por la operación militar y el alto el fuego. Apoyaremos a Siria mañana igual que ayer. Espero que el acuerdo tenga resultados positivos», dijo Erdogan durante una comparecencia transmitida por la cadena turca NTV.

Tras dos semanas de enfrentamientos con la alianza armada Fuerzas de Siria Democrática (FSD), liderada por milicias kurdas, Al Sharaa anunció el domingo un alto el fuego total que estipula la integración de los miembros de las FSD en el Ejército estatal.

El pacto también prevé el traspaso de todas las instituciones administrativas en el noreste de Siria, hasta ahora autónomo de facto, al control de Damasco, al tiempo que promete respetar los derechos de los kurdos en el país.

Erdogan respaldó esta postura al afirmar que «el principio de ‘Un país, un Ejército’ es una condición ineludible» y que «Siria pertenece a todos, sin diferenciar entre árabes, turcomanos, kurdos, alauíes o drusos: pertenece al pueblo sirio en su diversidad».

«Está claro que, aparte de un puñado de mercenarios, que quieren establecer un Estado dentro del Estado, el pueblo sirio ha saludado el pacto de ayer con gran alegría», afirmó el mandatario turco hoy.

«Las condiciones del alto el fuego y el pacto de integración completa (de las milicias kurdas) debe cumplirse con rapidez y nadie debería volver a hacer cálculos erróneos. Retrasar las cosas bajo pretextos varios no beneficia a nadie», concluyó Erdogan. EFE

iut-dt/jk/psh