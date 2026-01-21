Erdogan destaca a Trump la importancia de la unidad en Siria

Ankara, 21 ene (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una llamada telefónica, la importancia que tiene para Ankara la unidad de Siria, y le agradeció la invitación para integrar la ‘Junta de Paz para Gaza’ creada por el jefe de la Casa Blanca.

Según informó este miércoles la Presidencia turca en un comunicado publicado poco después de la pasada medianoche, además de la situación en Siria y en la Franja de Gaza, los dos mandatarios abordaron asuntos vinculados a las relaciones bilaterales, así como otros de interés regional y mundial.

Erdogan le dijo a Trump que está «siguiendo de cerca los acontecimientos en Siria y que la unidad, la cohesión nacional y la integridad territorial de Siria son importantes para Turquía», indica la nota.

El jefe del Estado turco destacó también que una Siria plenamente desarrollada, libre de terrorismo y en paz contribuiría a la estabilidad regional.

Por otro lado, agradeció a Trump la invitación para integrar la llamada ‘Junta de Paz de Gaza’ que está estableciendo para vigilar la puesta en práctica del plan para Gaza, supervisar el Gobierno transitorio para la Franja y, potencialmente, resolver otros conflictos globales.

Hasta el momento, el presidente turco no ha informado oficialmente si acepta ser parte de la nueva entidad internacional presidida por EE.UU.

En declaraciones a los periodistas al salir de la Casa Blanca para asistir al Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), Trump describió su conversación con Erdogan como «una muy buena llamada telefónica», destacan los medios turcos.

El diálogo telefónico tuvo lugar en un momento de plena escalada entre las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), liderada por kurdos, y las nuevas autoridades centrales de Siria que llegaron al poder tras el derrocamiento de Bachar al Asad en diciembre de 2024, y que desde el pasado día 6 han lanzado una serie de ataques contra áreas en manos de los kurdosirios.

Las partes acordaron ayer, martes, una tregua -la tercera en los últimos diez días- con vigencia hasta el sábado para facilitar negociaciones sobre la integración de algunas regiones de las FSD en las estructuras estatales.

Mientras que las FSD han contado durante años con el apoyo de Washington en la lucha contra el grupo terrorista yihadista Estado Islámico (EI), el Gobierno del islamista Erdogan, un firme aliado del actual gobierno sirio, las considera terroristas y las ha combatido por sus estrechos vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Durante la violencia de este mes, los kurdosirios denunciaron falta de apoyo por parte de los Estados Unidos, que han acogido durante años en sus bases y zonas del noreste de Siria como socios en la lucha antiyihadista

El enviado especial de Washington para Siria, Thomas Barrack, confirmó ayer un cambio en la estrategia de EEUU al declarar que ya no hay razón para que los kurdosirios lideren la lucha contra el EI ya que ese papel puede desempeñarlo el Gobierno central, que, reconocido internacionalmente, ha dado un giro al oeste y coopera con EEUU en la lucha contra el terrorismo. EFE

