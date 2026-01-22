Erdogan dice al presidente iraní que Turquía se opone a una intervención extranjera

2 minutos

Estambul, 22 ene (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aseguró este jueves a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que Turquía siempre se ha opuesto a una intervención foránea en Irán, en el contexto de las protestas antigubernamentales que han causado más de 4.500 muertos, según datos de ONG.

Erdogan y Pezeshkian hablaron por teléfono para revisar asuntos bilaterales y regionales, y el mandatario turco le dijo a su interlocutor que «sigue de cerca los sucesos» en Irán, informa un comunicado difundido por la Presidencia turca.

En la segunda semana de enero, unas protestas masivas, inicialmente desencadenadas por el descontento de la población con la carestía y la devaluación de la moneda nacional, llevaron a una dura represión que provocó 3.117 muertos, según el Gobierno iraní, y más de 4.500, según organizaciones de derechos humanos en el exterior.

Turquía otorga gran importancia a la paz y la estabilidad en Irán, pero en ningún momento ha tenido una postura favorable a una intervención foránea en el país, le aseguró Erdogan a Pezeshkian hoy.

Resolver los problemas para evitar que suban las tensiones en la región también beneficia a Turquía, agregó el mandatario turco, según el comunicado.

Hace una semana, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, apuntó que «Irán debe solucionar los auténticos problemas que tiene», sin intervención de fuera.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con intervenir militarmente si las autoridades iraníes reprimían violentamente las protestas antigubernamentales.

Turquía mantiene buenas relaciones vecinales con Irán, para el que es un socio comercial importante, con un volumen del 10 % de su comercio exterior, si bien en el comercio exterior de Turquía, Irán apenas representa el 1 %. EFE

iut/as/psh