Erdogan lamenta los ataques a Irán pero rechaza sus contraataques a países del Golfo

Estambul, 28 feb (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado este sábado los ataques estadounidenses e israelíes a Irán, que calificó de «vulneración de la soberanía» iraní, pero rechazó también los contraataques de Teherán a países del Golfo que albergan bases estadounidenses.

«Lamentamos los ataques de esta mañana contra la paz del pueblo hermano y amigo iraní, que a la vez son una abierta vulneración de la soberanía de Irán», dijo el mandatario durante una cena de ruptura del ayuno con delegados de su partido, el islamista AKP, en Estambul.

Pero añadió: «Sea por el motivo que sea, también nos parecen inaceptables los ataques con misiles y drones de Irán contra los países hermanos del Golfo».

Teherán ha lanzado varias andanadas de contraataques hacia bases militares estadounidenses situadas en Catar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes, Jordania y Arabia Saudí, sin que, de momento, se hayan reportado daños materiales ni personales de consideración.

Erdogan describió los ataques estadounidenses como «iniciados por las provocaciones» del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y advirtió que la región entera «se puede ver arrastrada a un círculo de fuego» si no se reacciona con sangre fría, abriendo paso a la diplomacia.

«Todos los actores, empezando por el mundo musulmán, deben pasar a la acción con urgencia para evitar más derramamiento de sangre y aún mayores dolores en nuestra región», dijo el presidente turco.

Recordó que Turquía había intentado durante tiempo solucionar el enfrentamiento entre Washington y Teherán con diplomacia, pero fracasó «por la crisis de confianza entre ambas partes y por los esfuerzos de Israel para envenenar el proceso».

Erdogan suele destacar su cercanía personal con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero al mismo tiempo mantiene buenas relaciones vecinales con el régimen de Irán, país del que importa parte del gas natural que consume y para el que Turquía es un socio comercial importante. EFE

