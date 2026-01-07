Erdogan niega tener información de un supuesto plan de exilio de Maduro en Turquía

2 minutos

Estambul, 7 ene (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha negado este miércoles todo conocimiento de supuestas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para ofrecer un exilio en Turquía al depuesto Nicolás Maduro, capturado y trasladado a Nueva York el pasado sábado.

«De eso no hay nada. No nos ha llegado información al respecto», respondió el mandatario turco a preguntas de la prensa al salir de un discurso en el Parlamento de Ankara.

El diario estadounidense Miami Herald publicó el pasado octubre que Washington había mantenido negociaciones con la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y con el general retirado Miguel Rodríguez Torres, para que encabezaran un Gobierno de transición mientras Maduro se exiliaba en Turquía o Catar.

El pasado domingo, el diario The New York Times afirmó que Maduro rechazó en diciembre un ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para dejar el cargo e irse al exilio en Turquía.

Las negociaciones en otoño pasado se hicieron con la mediación de Catar, según el Miami Herald, pero no se ha señalado una hipotética intervención de Ankara en estas conversaciones.

Turquía es el cuarto socio comercial de Venezuela, tras Estados Unidos, China y Brasil, y mantenía excelentes relaciones con el Gobierno de Maduro, al que Erdogan ha descrito en el pasado como un «hermano».

La oposición turca ha criticado el inicial silencio de Erdogan respecto a la intervención armada estadounidense en Venezuela y la captura de Maduro y solo el lunes el presidente turco criticó, aunque de forma velada, la operación.

Erdogan dijo que su Gobierno «nunca aprobaría un acto que viole la ley internacional» y advirtió de que «vulnerar la soberanía, violar las normas del derecho internacional, emplear la fuerza en lugar de la ley son pasos arriesgados que inevitablemente derivan en complicaciones globales e inestabilidad». EFE

