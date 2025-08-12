The Swiss voice in the world since 1935

Erdogan ofrece a Zelenski acoger en Turquía una cumbre de líderes sobre la paz en Ucrania

Estambul, 12 ago (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló este martes por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al que reiteró su ofrecimiento de acoger una cumbre de líderes para resolver la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania.

La conversación, mantenida cuando faltan apenas tres días para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.), se inició a petición de Zelenski, subraya un comunicado de la Presidencia turca.

Los dos mandatarios hablaron de asuntos bilaterales, regionales y globales, señala el comunicado, que no hace alusión a la cumbre en Alaska, que Zelenski ha criticado por hacerse sin participación ucraniana.

Durante la llamada telefónica, Erdogan subrayó el valor de los tres encuentros que ha habido entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul, y expresó el deseo de que en futuras rondas se alcance un acuerdo de alto el fuego que abra camino a una paz duradera.

Reiteró también su ofrecimiento de que Turquía sea anfitrión de una futura cumbre de líderes, destacando que esta podría darse tras crearse grupos de trabajo para el área política, humanitario y militar.

Erdogan prometió a Zelenski que Turquía seguiría manteniendo su postura de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

En los tres encuentros entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul, celebradas en mayo, junio y julio pasados, los negociadores avanzaron en ciertos aspectos humanitarios, especialmente en un acuerdo de canje de prisioneros, pero no acercaron posturas respecto a un alto el fuego.

En la última reunión, el 23 de julio pasado, el negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, propuso a Ucrania la creación de tres grupos de trabajo -político, militar y humanitario-, según dijo a la prensa tras el encuentro. EFE

