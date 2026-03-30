Erdogan reclama 10.000 euros al líder opositor por acusarlo de golpista en un mitin

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Estambul, 30 mar (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, interpuso este lunes denuncia contra el líder de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, pidiendo una indemnización de 500.000 liras (casi 10.000 euros) por un discurso en el que éste describía al mandatario como «golpista».

Así lo anunció el abogado personal de Erdogan, Hüseyin Aydin, en la red X, señalando que había interpuesto denuncia por el mitin de Özel celebrado el domingo en la localidad de Kusadasi en la provincia de Aydin, en el que usaba «expresiones inapropiadas y acusaciones infundadas».

El abogado no concretó a qué parte del discurso se refería, pero el diario turco BirGün considera que la frase polémica de Özel, jefe del partido CHP, el mayor de la oposición, es aquella en la que caracterizaba a Erdogan como «golpista».

«Podrías haber pasado a la historia como alguien exitoso, alguien que fue primer ministro y presidente al ganar las elecciones. Si como candidato hubieras perdido, o si te hubieras retirado de la candidatura, también sería honroso. Pero en lugar de esto elegiste ser jefe de una junta y encabezar un golpe; pasarás a la historia con esta vergüenza», dijo Özel la víspera.

El CHP lleva tiempo describiendo como «golpe de Estado» la decisión de los tribunales, que considera meras herramientas al servicio del Gobierno, de enviar a prisión preventiva por presunta corrupción al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, designado candidato presidencial para las próximas elecciones, así como una decena de otros alcaldes del partido.

Özel acusó a Erdogan también de haber forzado mediante amenazas de una investigación judicial similar y prisión el paso de la popular alcaldesa de la capital provincial de Aydin, Özlem Çerçioglu, del CHP, en el que militaba desde hace décadas, al AKP, el partido islamista del presidente.

La denuncia interpuesta contra Özel es la séptima de este tipo en los últimos doce meses, con peticiones de indemnización que en total suman más de 3,5 millones de liras (unos 70.000 euros). EFE

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