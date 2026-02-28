Eric Slover, el piloto «unicornio» al que premió Trump por la captura de Maduro

5 minutos

Leonor Trinidad

Washington, 28 feb (EFE).- Eric Slover, el piloto al que condecoró esta semana Donald Trump por su heroico rol en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, es además una «rara avis» dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses al ostentar un cargo poco común, el de suboficial mayor CW5, que lo convierte en experto táctico y asesor superior en aviación.

Slover, de 45 años y herido de gravedad en la pierna durante el operativo que desembarcó en Caracas el 3 de enero, entró al Congreso durante el discurso sobre el estado de la Unión, en el que Trump le entregó la Medalla de Honor, en uniforme de gala, apoyado en un andador y celebrado por incansables cánticos de «USA, USA» de la bancada republicana.

«El éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador», resaltó el presidente sobre la operación que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según relató Trump en esta inusual entrega de la máxima condecoración militar del país -que por primera vez se realizó durante una sesión conjunta del Congreso y no en la Casa Blanca-, el piloto «aún sufre las heridas» recibidas durante el operativo, cuando realizó «acciones que excedieron su deber».

Piloto líder de la incursión

Slover, piloto de helicóptero de transporte en el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (los «Night Stalkers»), lideró la infiltración aérea sorteando un valle montañoso y amenazas tierra-aire, según detalla la Sociedad de la Medalla de Honor del Congreso.

Al aterrizar en la base de Fuerte Tiuna, un complejo militar fuertemente custodiado, su helicóptero recibió el impacto de 15 balas, de las cuales cuatro hirieron su pierna y cadera.

A pesar del dolor y la pérdida de sangre, que según Trump se «derramaba por el pasillo de la aeronave», Slover mantuvo el control para desembarcar a los comandos, maniobró el helicóptero para que sus artilleros neutralizaran las ametralladoras enemigas y permitió el éxito de la misión.

«Slover absorbió cuatro disparos agonizantes que destrozaron su pierna en numerosos pedazos y aun así pilotó la nave bajo condiciones extremas, salvando la vida de sus compañeros», dijo Trump.

Antes de ser evacuado, el oficial pasó el mando a su copiloto, también herido.

Especializado en pilotar Chinook

Slover, originario de Carolina del Norte, se alistó en agosto de 2005, completó la escuela de suboficiales y de aviación y se especializó como piloto de helicópteros Chinook.

Su rango de ‘Chief Warrant Officer’ 5 (CW5), el más alto para suboficiales técnicos, es tan poco común en el Ejército de EE.UU. que a aquellos que lo ostentan son llamados coloquialmente «unicornios»: solo se otorgan a quienes demuestran habilidad y experiencia excepcionales, con funciones de liderazgo técnico y gestión en ramas especializadas.

Sin embargo, las tropas que desempeñan funciones muy sensibles muchas veces no revelan públicamente sus cargos ni su identidad, ya que esto podría convertirlas en blanco de represalias por parte de los grupos a los que han atacado.

Condecorado en Afganistán

Entre las otras condecoraciones que Slover ha recibido por su valor en campaña, se cuenta una Cruz de Vuelo Distinguido que le fue otorgada por sus servicios en el sur de Afganistán, donde el Chinook que entonces copilotaba durante una evacuación médica recibió el impacto de una granada autopropulsada que no llegó a detonar.

Su rol en Resolución Absoluta fue igualmente capital: tras meses de planificación por agencias como la CIA, que estudiaron rutinas y movimientos del líder chavista, más de 150 aeronaves (entre ellas la que pilotó él) despegaron desde 20 bases en la región.

Parte de la razón por la que los helicópteros estadounidenses recibieron un número limitado de ataques al aterrizar en suelo venezolano se debe a que tres minutos antes, 44 ​​misiles, lanzados desde diferentes sistemas desplegados en diferentes puntos del Caribe, impactaron simultáneamente en 44 objetivos diferentes, según reveló hoy mismo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Las Fuerzas Especiales acabaron irrumpiendo en el complejo de Maduro a la 2.01 hora de Caracas (6.01 GMT).

Se calcula que la operación dejó al menos 56 bajas entre militares cubanos y venezolanos: 32 cubanos, incluyendo altos rangos, y 24 venezolanos de la Fuerza Armada, entre coroneles, oficiales e inteligencia que resistieron en Caracas.

Del lado estadounidense, funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados resultaron heridos, entre ellos Slover, pero Trump se jactó de no haber registrado ninguna baja. EFE

lt/asb/ajs

(foto)