Es falsa una foto que muestra a Cilia Flores con un hematoma alrededor de su ojo izquierdo

Bogotá, 14 ene (EFE).- Es falsa una foto que supuestamente muestra a Cilia Flores, esposa del capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con un hematoma alrededor de su ojo izquierdo durante su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York tras ser capturada por las fuerzas especiales estadounidenses, a pesar de lo que afirman usuarios en redes sociales.

Perfiles en X y Facebook comparten la foto de una mujer de cabello negro que usa gafas, tiene una venda en la frente y un moretón en su ojo izquierdo junto a mensajes en los que aseguran que se trata de la esposa del líder venezolano.

«La señora Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro aparece en esta foto seriamente golpeada, no veo la razón para respetar a Estados Unidos, después de su desproporcionada fuerza con una mujer…(sic)», señala un usuario que difunde la pieza.

La instantánea se comparte días después de la comparecencia de Flores y Maduro ante la justicia estadounidense en Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y posesión de artefactos destructivos.

HECHOS: En el tribunal federal en el que comparecieron Maduro y Flores no está permitida la toma de fotografías, de acuerdo con la normativa federal estadounidense. Además, una comparación entre la imagen viral y las ilustraciones judiciales disponibles de la audiencia demuestra que no se trata de la misma mujer.

No se permitió la toma de fotos en la comparecencia

Según la norma 53 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos, los tribunales federales no deben permitir la toma de fotografías en la sala durante procedimientos judiciales, por lo que la foto que circula en línea no pudo ser tomada durante la comparecencia de Maduro y Flores.

Las únicas evidencias visuales de la audiencia fueron una serie de dibujos realizados por artistas como Jane Rosenberg que se encuentran almacenados en el repositorio de la Agencia EFE. En estos retratos Flores aparece sin gafas, con un overol azul, el cabello rubio recogido y usando auriculares, en contraste con la fotografía viral, en la que se le ve con cabello oscuro, una camisa vinotinto y una chaqueta abierta.

Adicionalmente, en el retrato judicial no figura ningún hematoma alrededor del ojo izquierdo de Cilia Flores, un detalle que también difiere de la pieza viralizada.

Por otro lado, la imagen difundida en redes sociales no aparece publicada en ningún medio confiable, incluida la Agencia EFE, y presenta indicios de haber sido generada o manipulada con inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, las gafas que usa la mujer parecen fundirse con la piel de su rostro y uno de los aretes que usa luce incompleto.

Además, la herramienta de detección de contenidos desarrollados artificialmente ‘Fake Image Detector’ indica que la imagen probablemente se generó digitalmente o se manipuló con ayuda de una computadora.

Flores sí resultó herida tras su captura

Según informó la cadena CNN, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras intentaba huir junto a su esposo de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos. Sin embargo, no hay constancia de que esto le provocase un hematoma alrededor del ojo.

Durante su comparecencia el pasado 5 de enero, el abogado de Flores declaró al juez que ella “sufrió lesiones importantes” durante el operativo, por lo que solicitó una radiografía y una evaluación física, de acuerdo con información de la Agencia EFE.

La falsa fotografía hace parte de un cúmulo de contenidos desinformadores que han circulado tras la captura de Maduro y su esposa, como imágenes del líder venezolano usando un uniforme de preso naranja o videos que supuestamente muestran parte del operativo de las autoridades estadounidenses en Caracas.

En definitiva, la supuesta foto que muestra a Cilia Flores con un hematoma alrededor de su ojo izquierdo durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York es falsa. No se permitió hacer registro fotográfico de la audiencia y la imagen difundida no coincide con los retratos oficiales de Cilia Flores. EFE

