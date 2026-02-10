Es falso que EE.UU. haya lanzado un ataque contra el estado mexicano de Sinaloa

Bogotá, 10 feb (EFE).- Es falso que el Gobierno de Estados Unidos lanzara un ataque contra el estado mexicano de Sinaloa y que la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, enviara tropas a la zona para defenderse, a pesar de que así lo afirman usuarios en redes sociales que difunden un falso contenido informativo.

Perfiles en Facebook y X comparten una secuencia en la que aparecen imágenes de Sheinbaum y del presidente de EE.UU., Donald Trump, acompañadas de un rótulo que dice: «Estados Unidos lanza ataque sorpresa en Sinaloa; México moviliza tropas (sic)».

«Confirmado. Esta mañana la diplomacia ha muerto definitivamente en la frontera y el infierno se ha desatado sobre Sinaloa. Sin avisar al Gobierno mexicano y violando todos los tratados internacionales, Donald Trump firmó la orden más letal de su mandato a las tres de la madrugada bajo un secretismo absoluto», se escucha decir a un narrador en la secuencia.

«Arriba México, no permitan intimidaciones», escribe un usuario en los comentarios del video.

HECHOS: El video viralizado no aporta pruebas del supuesto ataque de EE.UU. contra Sinaloa, del que no hay rastros ni en las páginas oficiales del Gobierno de Estados Unidos ni en medios de comunicación. Tampoco hay evidencia de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, haya ordenado enviar tropas a ese estado para defenderse de una supuesta ofensiva estadounidense.

Sin pruebas de un ataque estadounidense

En primer lugar, una búsqueda en los sitios web de la Casa Blanca y del Departamento de Guerra de EE.UU. no arrojó ningún comunicado en el que se informe sobre un ataque militar en Sinaloa. Tampoco existen declaraciones en ese sentido en las redes sociales de Trump.

Ni en la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional de México ni en las recientes conferencias matutinas de Sheinbaum hay registro sobre una supuesta movilización de tropas mexicanas a Sinaloa para hacer frente a un ataque estadounidense.

En las redes sociales de la mandataria mexicana tampoco hay pronunciamientos relacionados con una ofensiva militar de EE.UU. en ese estado.

Además, una búsqueda avanzada en Google con palabras clave como ‘ataque’, ‘Sinaloa’ y ‘Estados Unidos’ no encuentra informaciones en medios de comunicación que den cuenta de un ataque como el que se menciona en el clip viral.

El video comenzó a circular tras las declaraciones de Trump del pasado 9 de enero en las que anunciaba su intención de lanzar ataques terrestres contra el crimen organizado en México, algo que Sheinbaum rechazó tajantemente.

La presidenta mexicana afirmó que quedó «descartada» una intervención militar en México luego de una llamada telefónica que sostuvo con Trump a inicios de enero, según informó la Agencia EFE.

Un video con imágenes descontextualizadas

Por otro lado, la secuencia que circula en línea no aporta pruebas de la presunta acción militar de fuerzas estadounidenses en Sinaloa e incluye fotografías y videos antiguos, como una imagen de Sheinbaum tomada en 2023 o un video de Trump firmando un acuerdo de alto al fuego en Gaza en 2025.

Además, en el segundo 0:47 de la pieza viral aparece un video de una explosión que, en realidad, corresponde al accidente de un avión de carga que se estrelló en Louisville, Kentucky, en noviembre de 2025.

En definitiva, no hay evidencia de que Estados Unidos haya lanzado un ataque contra Sinaloa ni que México haya enviado tropas como respuesta. Además, el video que circula en redes sociales con esta información no aporta pruebas y mezcla imágenes antiguas sacadas de contexto. EFE

