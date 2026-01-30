Es falso que Nicolás Maduro haya muerto

Bogotá, 30 ene (EFE).- El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha fallecido, pese a que así lo afirman recientes mensajes difundidos en redes sociales. Ninguna autoridad estadounidense ni venezolana ha informado sobre la muerte del líder chavista.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp sobre la supuesta muerte de Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero por las fuerzas de EE.UU. en Caracas y trasladado a ese país, donde está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

«Venezuela esta de luto, el preseidente M4duro acaba de f4ll3ser (sic)», señala una publicación distribuida en Threads que comparte una fotografía del político con un lazo de luto. El mismo mensaje circula en redes sociales como Facebook.

HECHOS: Ni el Gobierno estadounidense ni el venezolano han anunciado el deceso de Maduro, una afirmación de la que tampoco hay rastros en medios de comunicación fiables. Además, no hay alarmas sobre el estado de salud del Maduro en recientes reportes emitidos por su círculo cercano. Una afirmación sin rastros

En primer lugar, una revisión en la sección de noticias de la página web de la Casa Blanca confirma que en ningún momento se informó de la muerte del político venezolano.

Dicha información tampoco aparece registrada en el reporte de reclusos fallecidos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tampoco ha anunciado el supuesto fallecimiento de Maduro, como lo prueba una búsqueda avanzada en línea y una revisión de sus redes sociales.

Por otro lado, ningún medio de comunicación ha informado sobre este supuesto suceso, como lo prueba una búsqueda en línea con palabras clave y una consulta en los archivos de la Agencia EFE.

En un video publicado el pasado 26 de febrero en la cuenta de Facebook del ministro para las Comunas de Venezuela, el chavista Ángel Prado, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que «el presidente está bien, está fuerte, está animado».

En conclusión, es falso que el capturado presidente venezolano, Nicolás Maduro, haya fallecido. No existen anuncios oficiales sobre su muerte y ningún medio de comunicación ha informado sobre ello. EFE

