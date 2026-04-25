Escritores de El Salvador y Cuba reciben el premio literario Casa de las Américas 2026

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La Habana, 24 abr (EFE).- Escritores de El Salvador y Cuba resultaron ganadores este viernes del premio literario que otorga la institución cultural cubana Casa de las Américas, en las categorías de literatura testimonial y ensayo histórico-social, respectivamente, reportó la prensa estatal.

El jurado destacó en la obra Dr. Muerte: Confesiones, del salvadoreño Carlos Santos, el abordaje desde «un lenguaje sólido y preciso», y «una prosa sin decoraciones fútiles».

El ensayo de Santos exhibe «una narrativa sabiamente trabajada para sostener la intriga en la justa medida que genera curiosidad, sostiene suficientemente los enigmas y mantiene al lector cerca del núcleo dramático del acontecimiento expuesto», señaló el fallo.

Al recibir el premio de ensayo por el título Crónica de una crisis anunciada: la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba (1960-2024), su autor, el cubano Rodney González, explicó que el texto «busca ser un instrumento para la redención de muchas familias divididas, ilusiones truncadas, vidas literalmente ahogadas, por una política diseñada para ahogar, truncar, dividir y desacreditar».

Los miembros del jurado también otorgaron una mención en el género testimonial al libro El laberinto de la mariposa, del ecuatoriano Juan Pablo Castro, de Ecuador.

Desde su creación, en 1959, centenares de autores de la región han sido premiados en géneros que van desde la poesía y la narrativa hasta el ensayo y el teatro.

Los promotores de esta cita literaria lo consideran una plataforma importante para los escritores emergentes y establecidos para dar a conocer sus obras, así como un reflejo de la diversidad y la riqueza cultural de las Américas y el Caribe. EFE

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