Escritores de España y Latinoamérica unidos en un libro de relatos sobre el duelo

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Granada (España), 18 mar (EFE).- Veinte escritores de España, Argentina, Cuba y Chile participan en el libro ‘Lunas de mayo’, con las historias finalistas del I Certamen Internacional de Relatos de Duelo.

Con esta publicación comienza la colección ‘Lunas de duelo’ que recogerá, por primera vez en España, narraciones de este género, informó este miércoles la ONG Teléfono de la Esperanza de Granada, organizadora del concurso con las editoriales Entorno Gráfico y Tleo.

‘Lunas de mayo’ reúne así los relatos que han narrado mejor el proceso del duelo según el criterio del jurado, presidido por la escritora española Ángela Vallvey.

La obra recopilatoria, que se presentará el 24 de abril en el Ayuntamiento de Granada, cuenta con los relatos ganadores del certamen: los españoles José Carlos Vara (‘La casa donde el viento se detuvo’) y Marcos Ávalos (‘Lo que no me dijo su silencio’), primero y segundo premio, respectivamente.

Según el jurado, Vara combina rigor, claridad y una vocación por acercar el conocimiento y la historia a todos los públicos.

Por su parte, Ávalos cuenta con una obra marcada por una mirada sincera, cotidiana y profundamente humana: «Escribe sobre lo que duele, lo que permanece y lo que se pierde». EFE

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